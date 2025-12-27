Австрийски триумф в гигантския слалом в Земеринг

Австрийката Юлия Шайб спечели своята трета победа за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в гигантския слалом в Земеринг пред родна публика. За нея това е втора победа в Австрия, след като тя беше над всички и в Зьолден в началото на сезона преди два месеца.

Шайб беше втора след първия манш, в който тя изостана с 0.02 секунди от олимпийската шампионка в дисциплината от Пекин 2022 Сара Хектор (Швеция). Във второто спускане обаче Шайб допусна по-малко грешки и даде пето време, което ѝ беше напълно достатъчно, за да триумфира с общ резултат от 1:56.46.

Втора на 0.14 зад австрийката финишира световната шампионка в слалома Камий Раст от Швейцария, която беше пета след първия манш, но даде второ време във втория, за да се изкачи до второто място. Водачката след първия манш Хектор изостана до третата позиция в крайното класиране, финиширайки на 0.40 зад победителката.

В подножието на подиума остана канадката Валери Грение, а петицата допълни Марина Гашеница-Даниел от Полша. Микаел Шифрин (САЩ) не направи най-доброто си състезание днес и завърши шеста пред Лара Дела Меа (Италия), София Годжа (Италия), Теа Луис Щернесунд (Норвегия) и Лена Дюр (Германия), които оформиха топ 10 в края на последния гигантски слалом в Световната купа при дамите за 2025 година.

С победата си днес Шайб излезе начело в класирането в дисциплината гигантски слалом, изпреварвайки отпадналата още в първия манш новозеландка Алис Робинсън. Шайб е водачка с 380 точки и аванс от 88 пред Робинсън, а трета с пасив от 139 пункта е втората от днес Раст.

В генералното класиране в Световната купа водачка с актив от 598 точки продължава да е Шифрин, която води със 114 пункта пред Робинсън. Тройката с изоставане от 175 отново се допълва от Раст, а днешната победителка Шайб е шеста с пасив от 218 точки.

Сезонът в Световната купа при дамите продължава утре с нощния слалом в Земеринг, чиито маншове ще стартират съответно в 15:15 и 18:45 часа българско време. Голямата фаворитка за победата на „Панорама“ в утрешния ден ще бъде Шифрин, която до момента през сезона все още няма загуба в дисциплината слалом.

