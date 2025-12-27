Марко, но не Одермат, а Шварц триумфира в Супер Г в Ливиньо

Австриецът Марко Шварц спечели своята първа победа в дисциплината супергигантски слалом в Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в дебютното състезание в италианския курорт Ливиньо.

Доскорошният специалист в техничните дисциплини, който от сравнително скоро кара и в скоростните, спечели на „Ли Зета“ с време от 1:10.33, с което изпревари с точно 0.10 секунди Алекси Моне от Швейцария. Тройката с пасив от 0.25 оформи световният шампион в спускането Франьо фон Алмен (Швейцария), а големият фаворит Марко Одермат (Швейцария) остана в подножието на подиума.

Одермат допусна няколко дребни неточности в средната част от трасето, които не му позволиха да се пребори за втората си победа в дисциплината Супер Г от началото на сезона. На финала доминаторът в белия керван през последните години изостана с 0.29 от своя съименник от Австрия.

Петото място зае първият от представителите на домакините Доминик Парис, който завърши на 0.31 зад победителя. Със същия резултат до финала стигна и стартиралият с №32 Симон Йокер от Германия, а непосредствено преди него на старта застана световният шампион в слалома Лоик Меяр (Швейцария), който се класира седми зад Парис и Йокер, изоставайки с 0.37 от Шварц.

Джулиемо Боска (Италия) и Стефан Рожентен (Швейцария) разделиха осмото място пред спусналият се първи по трасето французин Нил Алегр, който оформи челната десетка. Неговият сънародник Матьо Байле, който стартира с №25, се движеше с равно време с това на Шварц на последната междинна контрола, но допусна грешка и напусна състезанието само три врати преди финала.

След четвъртия супергигантски слалом за сезон, в които имаше четирима различни победители, лидер в битката за малкия кристален глобус е Одермат, който с 275 точки води с 66 пункта пред Винс Крихмайр (Австрия), който не завърши днес. Трети е още един австриец, който отпадна в Ливиньо – Рафаел Хаазер, чието изоставане от Одермат е 129 точки. А днешният победител Шварц заема четвъртата позиция с пасив от 130 пункта спрямо лидера.

В генералното класиране за Световната купа при мъжете лидер с 855 точки продължава да е Одермат, който води с цели 404 пункта пред днешния победител Шварц. Трети на 495 точки зад лидера е норвежецът Тимон Хауген, който е специалист в техничните дисциплини.

Световната купа при мъжете ще продължи на 7 януари с нощния слалом в Мадона ди Кампильо (Италия), където в началото на тази година българинът Алберт Попов спечели своята първа победа на световната сцена.

Снимки: Gettyimages