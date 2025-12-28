Популярни
Резултати от НХЛ

  • 28 дек 2025 | 07:51
  • 636
  • 0
Резултати от НХЛ

В ранните часове на 28-и декември (неделя) се изиграха 13 нови мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери в четирите дивизии са Детройт Пистънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Ню Йорк Айлъндърс - Ню Йорк Рейнджърс 2:0 1:0 0:0 1:0

Бъфало Сейбърс - Бостън Бруинс 4:1 (0:1 3:0 1:0)

Каролина Хърикейнс - Детройт Ред Уингс 5:2 (0:1 3:0 2:1)

Ню Джърси Девилс - Вашингтон Кепиталс 3:4* след продължение - 3:3 (0:1 1:1 2:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Торонто Мейпъл Лийфс - Отава Сенатърс 7:5 (2:1 3:1 2:3)

Уинипег Джетс - Минесота Уайлд 3:4* след продължение - 3:3 (1:1 2:1 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Флорида Пантърс - Тампа Бей Лайтнинг 2:4 (1:2 1:1 0:1)

Далас Старс - Чикаго Блекхоукс 4:5* след продължение и дузпи - 3:3 (1:1 1:1 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите

Сент Луис Блус - Нашвил Предейтърс 3:2 (2:1 0:0 1:1)

Лос Анджелис Кингс - Анахайм Дъкс 6:1 (4:0 0:1 2:0)

Ванкувър Канъкс - Сан Хосе Шаркс 3:6 (1:2 0:1 2:3)

Вегас Голдън Найтс - Колорадо Аваланч 6:7* след продължение и дузпи - 5:5 (1:0 3:2 1:3) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите

Калгари Флеймс - Едмънтън Ойлърс 3:2 (1:1 1:0 1:1)

