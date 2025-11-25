Малена Замфирова: Фокусът ми е върху първите стартове от Световната купа

Състезателите на Българската федерация ски предпочетоха да се натоварват с големи очаквания за предстоящата кампания. Най-категорични в това бяха сноубордистите Тервел Замфиров и Радослав Янков. Замфиров, който през миналата година спечели световна титла, и Янков, който е единственият българин, печелил Световната купа, ще бъдат водещите лица на националния отбор в паралелните дисциплини.

Тервел Замфиров: Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран!

Младата надежда на българския женски сноуборд Малена Замфирова разкри, че за нея и за Радослав Янков предстои старт в Китай в първия кръг от Световната купа, но той ще бъде пропуснат от нейния брат Тервел, чиято подготовка е изцяло насочена към Олимпиадата, за която той вече има извоювана квота.

"На пистата в Китай все още никой не е карал. Освен това състезанието ще бъде изцяло на изкуствен сняг, което е нещо напълно ново за мен. Олимпиадата е още далеч и в момента фокусът ми е върху първите стартове от Световната купа и най-вече тези в Европа", каза 16-годишната сноубордистка.

