  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Малена Замфирова: Фокусът ми е върху първите стартове от Световната купа

Малена Замфирова: Фокусът ми е върху първите стартове от Световната купа

  • 25 ное 2025 | 14:50
  • 222
  • 0

Състезателите на Българската федерация ски предпочетоха да се натоварват с големи очаквания за предстоящата кампания. Най-категорични в това бяха сноубордистите Тервел Замфиров и Радослав Янков. Замфиров, който през миналата година спечели световна титла, и Янков, който е единственият българин, печелил Световната купа, ще бъдат водещите лица на националния отбор в паралелните дисциплини.

Тервел Замфиров: Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран!
Тервел Замфиров: Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран!

Младата надежда на българския женски сноуборд Малена Замфирова разкри, че за нея и за Радослав Янков предстои старт в Китай в първия кръг от Световната купа, но той ще бъде пропуснат от нейния брат Тервел, чиято подготовка е изцяло насочена към Олимпиадата, за която той вече има извоювана квота.

16 Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон

"На пистата в Китай все още никой не е карал. Освен това състезанието ще бъде изцяло на изкуствен сняг, което е нещо напълно ново за мен. Олимпиадата е още далеч и в момента фокусът ми е върху първите стартове от Световната купа и най-вече тези в Европа", каза 16-годишната сноубордистка.

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи
Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи
