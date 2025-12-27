Анина Цурбриген не завърши първия манш на гигантския слалом в Земеринг

Състезаващата се за България Анина Цурбриген не успя да завърши първия манш на гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Земеринг (Австрия).

Родената в Швейцария състезателка стартира с последния стартов номер, но допусна неточност в средата на трасето, която я извади от надпреварата. Преди своята неточност Цурбриген се движеше с 60-то време на втората междинна контрола, изоставайки с 2,87 секунди от лидерката Сара Хектор от Швеция.

Олимпийската шампионка в дисциплината от Пекин 2022 оглави класирането с време от 57.15 секунди и аванс от само 0.02 пред представителката на домакините от Австрия Юлия Шайб. Тройката с пасив от 0.13 оформи състезаващата се за Албания италианка Лара Колтури.

Теа Луис Щернесуд (Норвегия) и Камий Раст (Швейцария) допълниха челната петица, изоставайки с 0.63 и 0.65 от Хектор. Пасив от под секунда спрямо водачката регистрираха още Паула Молцън (САЩ) и Валери Грение (Канада), които бяха със съответно 0.82 и 0.88 по-бавни. Голямата звезда на алпийските ски Микале Шифрин (САЩ) допусна няколко неточности и се нареди на осмото място с пасив от 1.16.

Водачката в класирането в гигантския слалом преди днешния старт Алис Робинсън (Нова Зеландия) също допусна грешка, но за разлика от Шифрин тя не успя да хване ските си и напусна състезанието с падане.

Топ 30 в първия манш се затвори от австрийската Нина Астнер, който изостана с 3.40 от Хектор. Непосредствено пред нея се нареди Жустин Ламонтаж от Канада, която с №58 стана състезателката с най-заден стартов номер, която се класира за втория манш. Второто спускане на „Панорама“ стартира в 14:00 часа българско време.