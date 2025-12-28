Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Боровец откри подобаващо със звук и светлина 130-годишния юбилеен сезон

Боровец откри подобаващо със звук и светлина 130-годишния юбилеен сезон

  • 28 дек 2025 | 01:13
  • 98
  • 0
Боровец откри подобаващо със звук и светлина 130-годишния юбилеен сезон

Във вече отминалия 27-и декември най-старият зимен курорт на България и Балканите - Боровец, записа нова страница в своята 130-годишна история. Под зимната светлина курортът даде старт на новия ски сезон, а заедно с него и на празничната година, която е посветена на паметта за минало и надеждите в бъдещето.

Снежната покривка по време на коледните дни зарадва всички почитатели на белите спортове и създаде отлични условия за празничното откриване. Тържественият ден започна в 10:00 часа на голяма сцена пред хотел „Рила“, където водещият на събитието Александър Сано даде начало на програмата. Атмосферата се зареди с приключенски дух чрез интерактивна игра, а в края на деня стотици посетители се включиха в празничната томбола с атрактивни награди.

На „Снежната арена“ над 90 деца се включиха в мини-слалом спускания и сноуборд демонстрации, които бяха наблюдавани от Петър Попангелов и Александра Жекова.

Гостите имаха възможност да се докоснат и до света на Планинската спасителна служба, като на сцената програмат бе обогатена от присъствието на хора към Сдружение „Духовна музика“, DJ Dopamine и група “Молец”.

В 16:30 часа започна официалната церемония по откриването на сезона с участието на кмета на община Самоков - Ангел Джоргов, изпълнителния директор на „Бороспорт“ Иво Цветков и областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска. Кметът Джоргов даде официален старт на честванията по повод 130-годишнината на курорта и представи новата визия за развитие на Боровец, свързана с така наречения проект „Златен триъгълник“. Иво Цветков заяви, че бъдещите инвестиции на „Бороспорт“ са насочени към развитието на високите части на ски зоната – в система за заснежаване и нов 10-местен кабинков лифт.

Кулминацията на празничния ден бе специално подготвеното лазерно шоу, което представляваше светлинен разказ за 130-годишната история, настоящето и бъдещето на курорта, което превърна пистата в живо платно, а пред очите на публиката оживяха образи на планината, снега, спорта и времето, което повече от век свързва хората с това място.

Друг акцент в програмата бе огненото и светлинно шоу на пистата, реализирано от ски инструкторите на курорта, чиито следи по снега рисуваха историята чрез светлина и огън.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Австрийски триумф в гигантския слалом в Земеринг

Австрийски триумф в гигантския слалом в Земеринг

  • 27 дек 2025 | 15:14
  • 4463
  • 0
Марко, но не Одермат, спечели Супер Г в Ливиньо

Марко, но не Одермат, спечели Супер Г в Ливиньо

  • 27 дек 2025 | 14:26
  • 4260
  • 1
Легендарният Сергей Фьодоров получи признание и от Александър Овечкин

Легендарният Сергей Фьодоров получи признание и от Александър Овечкин

  • 27 дек 2025 | 14:09
  • 1526
  • 1
Анина Цурбриген не завърши първия манш на гигантския слалом в Земеринг

Анина Цурбриген не завърши първия манш на гигантския слалом в Земеринг

  • 27 дек 2025 | 12:56
  • 2729
  • 0
Започна хокейният Мондиал за младежи до 20 години

Започна хокейният Мондиал за младежи до 20 години

  • 27 дек 2025 | 06:26
  • 2208
  • 0
Норвежката асоциация по биатлон със забрана към спортистите след смъртта на Бакен

Норвежката асоциация по биатлон със забрана към спортистите след смъртта на Бакен

  • 26 дек 2025 | 16:48
  • 13598
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ювентус проспа почти цял мач срещу предпоследния, но късни голове пратиха "бианконерите" в топ 4

Ювентус проспа почти цял мач срещу предпоследния, но късни голове пратиха "бианконерите" в топ 4

  • 27 дек 2025 | 23:42
  • 6414
  • 13
Челси също не успя да спре Астън Вила, победната серия продължава

Челси също не успя да спре Астън Вила, победната серия продължава

  • 27 дек 2025 | 21:25
  • 20756
  • 48
Ливърпул пак показа две лица, но все пак повали последния и влезе в топ 4

Ливърпул пак показа две лица, но все пак повали последния и влезе в топ 4

  • 27 дек 2025 | 18:55
  • 25749
  • 24
Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

  • 27 дек 2025 | 18:55
  • 20094
  • 32
Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

  • 27 дек 2025 | 16:25
  • 21817
  • 40
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 23931
  • 21