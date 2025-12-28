Боровец откри подобаващо със звук и светлина 130-годишния юбилеен сезон

Във вече отминалия 27-и декември най-старият зимен курорт на България и Балканите - Боровец, записа нова страница в своята 130-годишна история. Под зимната светлина курортът даде старт на новия ски сезон, а заедно с него и на празничната година, която е посветена на паметта за минало и надеждите в бъдещето.

Снежната покривка по време на коледните дни зарадва всички почитатели на белите спортове и създаде отлични условия за празничното откриване. Тържественият ден започна в 10:00 часа на голяма сцена пред хотел „Рила“, където водещият на събитието Александър Сано даде начало на програмата. Атмосферата се зареди с приключенски дух чрез интерактивна игра, а в края на деня стотици посетители се включиха в празничната томбола с атрактивни награди.

На „Снежната арена“ над 90 деца се включиха в мини-слалом спускания и сноуборд демонстрации, които бяха наблюдавани от Петър Попангелов и Александра Жекова.

Гостите имаха възможност да се докоснат и до света на Планинската спасителна служба, като на сцената програмат бе обогатена от присъствието на хора към Сдружение „Духовна музика“, DJ Dopamine и група “Молец”.

В 16:30 часа започна официалната церемония по откриването на сезона с участието на кмета на община Самоков - Ангел Джоргов, изпълнителния директор на „Бороспорт“ Иво Цветков и областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска. Кметът Джоргов даде официален старт на честванията по повод 130-годишнината на курорта и представи новата визия за развитие на Боровец, свързана с така наречения проект „Златен триъгълник“. Иво Цветков заяви, че бъдещите инвестиции на „Бороспорт“ са насочени към развитието на високите части на ски зоната – в система за заснежаване и нов 10-местен кабинков лифт.

Кулминацията на празничния ден бе специално подготвеното лазерно шоу, което представляваше светлинен разказ за 130-годишната история, настоящето и бъдещето на курорта, което превърна пистата в живо платно, а пред очите на публиката оживяха образи на планината, снега, спорта и времето, което повече от век свързва хората с това място.

Друг акцент в програмата бе огненото и светлинно шоу на пистата, реализирано от ски инструкторите на курорта, чиито следи по снега рисуваха историята чрез светлина и огън.