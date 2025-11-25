Тервел Замфиров: Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран!

Състезателите на Българската федерация ски предпочетоха да се натоварват с големи очаквания за предстоящата кампания. Най-категорични в това бяха сноубордистите Тервел Замфиров и Радослав Янков. Замфиров, който през миналата година спечели световна титла, и Янков, който е единственият българин, печелил Световната купа, ще бъдат водещите лица на националния отбор в паралелните дисциплини.

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

"Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран. Споделям надеждите на всички в тази зала и на всички на тази маса за силно представяне през този сезон, особено на Олимпийските игри, но не споделям очакванията на председателя на нашата федерация, защото смятам, че големите очаквания само натоварват и вредят на състезателите. Не смятам, че трябва да имаме някакви очаквания, но разбира се надеждите, трудолюбието и подготовката се надявам да си кажат думата и да се представим максимално добре. Чувствам се спокоен, мотивиран, със самочувствие от последния сезон. Основният ми фокус ще бъде върху Световната купа в Банско като последен старт и изходяща контрола преди Олимпийските игри. Това е стартът, който най-много обичам и в който карам с най-голямо желание, и разбира се първите и надявам се не последни Олимпийски игри, на които нямам търпение да участвам", каза Тервел Замфиров.