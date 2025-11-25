Популярни
Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 14:50
  • 310
  • 0

Стратегическият екип на Ферари ще провери стратегията, с която кара в Гран При на Лас Вегас Шарл Леклер, който остана много недоволен от нея и след финала си призна, че така и не е разбрал какво точно е била идеята на тима за състезанието му.

Шарл стартира девети, проведе няколко успешни атаки и завърши шести, като по-късно се изкачи до четвъртото място след двойната дисквалификация на Макларън. В началото Леклер започна много силно, като в 12 обиколка изпревари зрелищно Оскар Пиастри в завой 14 и излезе шести, а малко по-късно пилотът на Ферари изпревари и Исак Хаджер и излезе пети.

Но при спиранията в бокса Пиастри и Хаджер спряха по-рано от него за нови гуми, като Оскар успешно пресече стратегията на Леклер и до финала Шарл не успя да го изпревари отново.

“Не разбрах какво точно стана при моя бокс - призна си Леклер. - Но изглежда, че загубихме няколко места, така че ще видим дали не можехме да направим нещо по-различно.”

Ако Леклер се беше върнал пред Пиастри на пистата след боксовете, то Шарл щеше да има сериозен шанс да завърши и пред Андреа Кими Антонели, който финишира с гуми на много обиколки и с ниско темпо. Антонели завърши пети, но се изкачи на третото място, а Леклер остана веднага зад него.

“Да, може би пропуснахме момента при спирането в бокса на Оскар, мисля, че той беше зад мен след първата серия обиколки. Но ще разгледаме отново стратегията от Лас Вегас. Бях изненадан да видя, че след боксовете Оскар е пред мен, тъй като преди това беше зад мен. Да, ще проверим стратегията, без съмнение”, обясни Леклер.

Снимки: Gettyimages

