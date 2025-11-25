Пиастри: Искам две победи, съдбата на титлата вече не зависи от мен

Оскар Пиастри е втори в класирането след Лас Вегас на 24 точки от съотборника му Ландо Норис, а на същата разлика от лидера е и световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен. Тримата ще се борят за световната титла в последните два кръга от сезона.

Но австралийският пилот на Макларън сякаш има други цели и направи интересно изказване във връзка с битката за титлата.

„Ясно е, че след дисквалификацията в Лас Вегас, аз съм вече в позиция, при която не мога да взема титлата, дори и да спечеля последните две състезания – обясни Пиастри. – Това, което мога да направя е да стигна до позиция, от която да се възползвам, ако се случи нещо по-различно.

„Затова, за моята гордост, его и шансове, искам да спечеля последните две състезания. Да, това е всичко, което мога да направя.

„Ако битката за титлата тръгне както искам аз, ще е супер. Ако не, значи не е било писано. Ще се опитам да направя две силни състезания тези две седмици.

„Шансът ми за титлата е вече малък. Съдбата на титлата не зависи от мен, нямам контрол върху това, трябва да се случат неща, които не мога да контролирам, за да стана шампион. Но това не променя желанието ми да побеждавам. И ще се фокусирам върху това.“

