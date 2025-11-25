Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

След множеството оплаквания на пилотите от Пирели взеха решението да се откажат от най-меката смес в своята гама – С6 след само една година на употреба.

Сместта С6 беше създадена с идеята да се използва на уличните трасета с цел създаване на по-голяма стратегическа вариетивност. В действителност обаче този модел гуми се оказа изключително недолюбван от страна на всички пилоти, които го критикуваха в четирите уикенда, в които той се използва – Емилия-Романя, Монако, Канада и Азербайджан. По време на тези уикенд често средно твърдата смес (С5) се представяше по-добре от С6 не само в състезанията, което е очаквано, но и в квалификациите.

Догодина обаче С6 няма да създава проблеми на пилотите, след като от Пирели решиха да се откажат от тази своя смес. Официалната причина, която от италианската компания истъкват е, че по време на тестовете разликата в темпото между С5 и С6 е била изключително малка и поради тази причина от Пирели са предпочели догодина да предоставят само пет различни типа гуми за сух асфалт (С1-С2-С3-С4-С5) на отборите и пилотите.

Финалната хомологация на смесите на гумите за сезон 2026 ще бъде направена на 15 декември. Още преди това да се случи тимовете ще имат възможността да ги изпробват по време на традиционния еднодневен тест, който ще се проведе на „Яс Марина“ два дни след края на сезон 2025. По време на този тест на отборите няма да могат да изпробват само най-твърдите гуми (С1), които изобщо няма как да сработят на пистата в Абу Даби.

Снимки: Gettyimages