Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

  • 25 ное 2025 | 14:42
  • 743
  • 0

След множеството оплаквания на пилотите от Пирели взеха решението да се откажат от най-меката смес в своята гама – С6 след само една година на употреба.

Сместта С6 беше създадена с идеята да се използва на уличните трасета с цел създаване на по-голяма стратегическа вариетивност. В действителност обаче този модел гуми се оказа изключително недолюбван от страна на всички пилоти, които го критикуваха в четирите уикенда, в които той се използва – Емилия-Романя, Монако, Канада и Азербайджан. По време на тези уикенд често средно твърдата смес (С5) се представяше по-добре от С6 не само в състезанията, което е очаквано, но и в квалификациите.

Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6
Макс Верстапен с остра критика към Пирели заради гумите С6

Догодина обаче С6 няма да създава проблеми на пилотите, след като от Пирели решиха да се откажат от тази своя смес. Официалната причина, която от италианската компания истъкват е, че по време на тестовете разликата в темпото между С5 и С6 е била изключително малка и поради тази причина от Пирели са предпочели догодина да предоставят само пет различни типа гуми за сух асфалт (С1-С2-С3-С4-С5) на отборите и пилотите.

Официално: В Катар ще има поне по два бокса
Официално: В Катар ще има поне по два бокса

Финалната хомологация на смесите на гумите за сезон 2026 ще бъде направена на 15 декември. Още преди това да се случи тимовете ще имат възможността да ги изпробват по време на традиционния еднодневен тест, който ще се проведе на „Яс Марина“ два дни след края на сезон 2025. По време на този тест на отборите няма да могат да изпробват само най-твърдите гуми (С1), които изобщо няма как да сработят на пистата в Абу Даби.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 1361
  • 0
Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

  • 25 ное 2025 | 15:04
  • 240
  • 0
Показаха как ще изглежда суперспециалния етап на рали „Монте Карло“ догодина

Показаха как ще изглежда суперспециалния етап на рали „Монте Карло“ догодина

  • 25 ное 2025 | 15:01
  • 215
  • 0
Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 14:50
  • 309
  • 0
Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 13:52
  • 669
  • 0
Ето кой е най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

Ето кой е най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

  • 25 ное 2025 | 13:51
  • 1123
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 17129
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 544472
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 8843
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 7301
  • 14
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2845
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7455
  • 2