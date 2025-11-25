Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ред Бул продава 10 копия на последната шампионска кола на Верстапен

Ред Бул продава 10 копия на последната шампионска кола на Верстапен

  • 25 ное 2025 | 13:30
  • 299
  • 0

Феновете на Макс Верстапен получават шанс да се сдобият с копие на шампионския му автомобил от сезон 2024 във Формула 1. Ред Бул официално обяви, че пуска на пазара 10 копия на автомобила в размер 1:1, като т.нар. “шоу шасита” ще се продават ексклузивно в интернет.

Моделите са произведени от дългогодишния партньор на Ред Бул - Memento Exclusives и това са първите официално лицензирани копия на RB20. Всяко шаси е създадено по плановете, осигурени от Ред Бул и е точно копие на модела, с който Макс спечели четвъртата си поредна световна титла във Формула 1.

Пиастри: Искам две победи, съдбата на титлата вече не зависи от мен
Пиастри: Искам две победи, съдбата на титлата вече не зависи от мен

RB20 се превърна в една от най-дискутираните коли в новата история на световния шампионат - първо заради доминацията, която наложи Верстапен в първата половина на сезона и след това заради срива в представянето, илюстрирано със серия от десет състезания без победа и изпадането на Ред Бул до третото място в класирането при конструкторите.

Верстапен записа 9 победи и 18 подиума с RB20, включително и историческия успех в Сао Пауло, където той стартира 17-и и успя да спечели състезанието.

Първата титла на Фетел дава надежда на Верстапен и Пиастри
Първата титла на Фетел дава надежда на Верстапен и Пиастри

Колекционерите ще могат да избират измежду три цветови схеми: стандартния за сезон 2024 дизайн, специалната разцветка “Силвърстоун GP” за британската надпревара и изпълнението за Лас Вегас, където Верстапен си гарантира титлата.

Копията ще се продават на търг през януари на сайта F1Authentics.com, като началната цена на всяко едно от тях ще е 111 111 долара.

Верстапен коментира атаката на Норис в Лас Вегас
Верстапен коментира атаката на Норис в Лас Вегас
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Леклер потвърди, че е говорил с Елкан след избухването му

Леклер потвърди, че е говорил с Елкан след избухването му

  • 24 ное 2025 | 19:23
  • 3160
  • 0
Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата

Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата

  • 24 ное 2025 | 18:30
  • 3867
  • 2
Йос Верстапен: Напрежението в Макларън вече е огромно след двойната дисквалификация

Йос Верстапен: Напрежението в Макларън вече е огромно след двойната дисквалификация

  • 24 ное 2025 | 16:19
  • 2734
  • 4
Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3

Никола Цолов с най-много подиуми за сезона във Формула 3

  • 24 ное 2025 | 16:13
  • 1277
  • 0
Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

Дисквалификацията на Норис увисна на косъм

  • 24 ное 2025 | 15:46
  • 10450
  • 10
Кариерата на Мик Шумахер продължава в Индикар

Кариерата на Мик Шумахер продължава в Индикар

  • 24 ное 2025 | 15:11
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 12641
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 543904
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 7276
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 6543
  • 11
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2482
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 6687
  • 2