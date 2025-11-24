Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер открито призова Макларън да подкрепи Ландо Норис в битката за световната титла срещу Оскар Пиастри и Макс Верстапен. След двойната дисквалификация на пилотите на Макларън в Лас Вегас, Норис остана начело в шампионата с 390 точки, но само на 24 зад него са Пиастри и Верстапен.
„Любопитен съм да видя какво ще стане сега – заяви Шумахер пред германската телевизия RTL. – Според мен, Норис трябва да получи приоритет и Пиастри трябва да го подкрепя.
„Изпреварванията във Формула 1 са трудни, особено в Катар, заради много дълги и плавни завои. Което означава, че квалификацията ще е супер важна.“
Мнението на Шумахер противоречи на политиката на Макларън да оказва еднаква подкрепа и на двамата си пилоти до момента, в който единият от тях загуби и теоретични шансове за титлата.
Въпреки загубеното второ място в Лас Вегас от Норис, Ралф е на мнение, че британецът остава фаворит за титлата. Той дори е на мнение, че шампионатът може да се реши още тази неделя в Катар.
„Вярвам, че има много добър шанс битката за титлата да се реши в Катар в полза на Макларън – обясни Ралф. – Макс може да е бърз там, но Макларън, заради по-високите температури, ще са значително по-силни, както видяхме това по-рано тази година.“
Снимки: Gettyimages