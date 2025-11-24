Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата

Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата

  • 24 ное 2025 | 18:30
  • 1146
  • 1

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер открито призова Макларън да подкрепи Ландо Норис в битката за световната титла срещу Оскар Пиастри и Макс Верстапен. След двойната дисквалификация на пилотите на Макларън в Лас Вегас, Норис остана начело в шампионата с 390 точки, но само на 24 зад него са Пиастри и Верстапен.

„Любопитен съм да видя какво ще стане сега – заяви Шумахер пред германската телевизия RTL. – Според мен, Норис трябва да получи приоритет и Пиастри трябва да го подкрепя.

„Изпреварванията във Формула 1 са трудни, особено в Катар, заради много дълги и плавни завои. Което означава, че квалификацията ще е супер важна.“

Мнението на Шумахер противоречи на политиката на Макларън да оказва еднаква подкрепа и на двамата си пилоти до момента, в който единият от тях загуби и теоретични шансове за титлата.

Йос Верстапен: Напрежението в Макларън вече е огромно след двойната дисквалификация
Йос Верстапен: Напрежението в Макларън вече е огромно след двойната дисквалификация

Въпреки загубеното второ място в Лас Вегас от Норис, Ралф е на мнение, че британецът остава фаворит за титлата. Той дори е на мнение, че шампионатът може да се реши още тази неделя в Катар.

„Вярвам, че има много добър шанс битката за титлата да се реши в Катар в полза на Макларън – обясни Ралф. – Макс може да е бърз там, но Макларън, заради по-високите температури, ще са значително по-силни, както видяхме това по-рано тази година.“

Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?
Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?
 Дисквалификацията на Норис увисна на косъм
Дисквалификацията на Норис увисна на косъм
Снимки: Gettyimages

