Ферари има интерес към обречения шеф на Астън Мартин?

Веднага след Гран При на Лас Вегас стана ясно, че Астън Мартин ще се раздели с главния изпълнителен директор и шеф на тима Анди Кауъл. Все още обаче се чака потвърждение на това решение, за което се смяташе, че ще стане факт в рамките на часове.

Кауъл едва ли ще се спаси и оттук нататък ще е интересно къде ще продължи кариерата му, защото във Формула 1 има интерес към него. На първо място ще трябва да разберем колко време той няма да има право да работи в световния шампионат, като обикновено този срок зависи от размера на обезщетението, изплатено от тима – колкото повече са парите, толкова по-дълга е почивката.

Вече се появи информация, че към Кауъл има интерес от страна на Ферари, където Фредерик Васьор може би има нужда от човек, който има задълбочени познания по целия процес на дизайна на автомобил от Формула 1.

Според източници от Маранело, Васьор следи внимателно какво се случва в Астън Мартин. Причините за това са основно две. Първата е, че Васьор обмисля назначаването на главен технически директор и Кауъл има потенциала да е този, който ще замени пълноценно Енрико Кардиле, който пое към Астън Мартин. Втората причина е желанието на Кауъл, евентуално, да работи в нова и доста по-различна среда от тази в тима на Лорънс Строл.

Предполага се, че ограничителният период на Кауъл ще е кратък, а в Маранело той ще може да работи с двама души, които познава много добре от времето му в Мерцедес: Люис Хамилтън и Лоик Сера.

Има и още нещо – когато и да се реализира привличането на Кауъл във Ферари, той няма да има принос към създаването и развитието на колата за сезон 2026. Но с оглед на това какви промени идват с новите технически правила, втората половина на следващата година ще е посветена на „изчистването и поправянето“ на грешките, допуснати при създаването на новите коли и тогава всъщност неговото участие може да е много ценно. И също така, сигурно всички специалисти по аеродинамика във Формула 1 са любопитни да разберат за какво точно са били противоречията му с Ейдриън Нюи, които доведоха до края на престоя му в Астън Мартин.

