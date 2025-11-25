Минарди: Очаква ни фантастичен финал на сезона!

Бившият собственик на отбор във Формула 1 Джанкарло Минарди прогнозира вълнуваща битка за световната титла в последните два кръга от сезон 2025.

„Случилото се в Лас Вегас е като сюжет на трилър, макар че за Норис и Пиастри е по-скоро като филм на ужасите – обясни легендарният италианец. – Сега в битката за титлата участват не само те, но и Макс Верстапен, който беше главният герой в последното състезание.

„Верстапен не само се пребори за победата, но изпрати и убедителен сигнал на своите съперници, че е много силен – времената в последните обиколки на състезанието са доказателство за това!

„Андреа Кими Антонели се представи отлично. Той допусна малка грешка в дъжда в квалификацията, която го прати назад, в състезанието беше наказан за фалстарт, но се изкачи в класирането от 17-о на 5-о място на финала, а след това беше класиран трети след дисквалификацията на Макларън. Кими направи страхотно впечатление с карането си с твърдите сликове, беше много стабилен в сравнение с Джордж Ръсел и демонстрира зрялост в битките с Пиастри и Леклер.

„Шарл Леклер направи това, което му позволяваше колата. Двамата с Хамилтън напреднаха в колоната, особено Люис, който тръгна последен. И двамата взеха точки, но това не промени положението на Ферари в класирането при конструкторите.

„До края на сезона има два кръга, тримата претенденти за титлата са събрани в 24 точки. Очаква ни фантастичен край на сезона, както в спортен, така и психологически план.“

