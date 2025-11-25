Популярни
Шефът на турския футбол: Вижте залаганията и хазарта, парите изтичат оттук
  • 25 ное 2025 | 10:50
Шефът на турския футбол: Вижте залаганията и хазарта, парите изтичат оттук

Приблизително 52 милиарда долара са били взети от Турция в резултат на скандала със залагания в местния футбол според президента на Турската футболна федерация Ибрахим Хаджъосманоолу, цитиран от HT Spor.

„Миналата година 52 милиарда долара бяха изтеглени от Турция. Вижте залаганията и хазарта. В Турция няма хазарт. Парите изтичат оттук. Ние не сме центърът на букмейкърството в Европа или света. Колкото повече се борим с това, толкова повече служим на турския народ“, каза Хаджъосманоолу.

По-рано беше съобщено, че 1024 футболисти ще се явят пред Професионалния дисциплинарен съвет към футболната централа като част от разследването за незаконни залагания на мачове. Сред тях има играчи от 27 клуба от елитната дивизия на страната, включително водещи клубове като Галатасарай, Бешикташ и Трабзонспор. В същото време федерацията отстрани 149 професионални съдии за периоди от осем месеца до една година поради откриването на сметки, които са ползвали за залагания на мачове, включително в чужбина.

