Тревога в Атлетико: Йоренте с мускулна контузия в бедрото

В Атлетико Мадрид са сериозно притеснени за здравословното състояние на Маркос Йоренте. Испанският национал беше принудително заменен малко след началото на мача срещу Хетафе, след като падна на земята и поиска смяна. Новината е изключително лоша за треньора Чоло Симеоне, тъй като Йоренте е един от основните му футболисти.

Извършените медицински прегледи потвърдиха, че играчът страда от мускулна контузия в бедрото. Това означава, че той със сигурност ще пропусне предстоящите двубои срещу Интер и Овиедо, а участието му в мачовете през следващата седмица остава под въпрос.

Още в момента на смяната му на стадион „Колизеум Алфонсо Перес“ в треньорския щаб се породи безпокойство, тъй като контузията идва в един от най-натоварените и трудни периоди от сезона. Графикът е изключително сгъстен и тази травма го вади от строя за няколко ключови срещи. От клуба съобщиха, че футболистът „ще премине през физиотерапия и рехабилитационни тренировки във фитнеса, като завръщането му в игра ще зависи от развитието на контузията“.

През тази седмица Атлетико има мачове срещу Интер и Овиедо, а през следващата се изправя срещу Барселона и Атлетик Билбао. Това са изключително важни двубои срещу съперници, които ще изискват максимална концентрация и усилия. Предстои да се види колко сериозна е травмата на Маркос Йоренте и дали Чоло ще може да разчита на възстановения Джулиано за тези срещи. Десният фланг на Атлетико обикновено се формира от Маркос Йоренте и Джулиано, а в момента и двамата имат мускулни проблеми.

След излизането на Маркос Йоренте от игра в мача срещу Хетафе, по десния фланг заиграха Науел Молина и Нико.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages