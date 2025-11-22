Атлетико Мадрид ще е без Облак срещу Хетафе

Атлетико Мадрид ще бъде без вратаря Ян Облак в гостуването на Хетафе в неделя, когато ще се опита да запише пета поредна победа в Ла Лига. Облак все още лекува травма, получена по време на ангажиментите му с националния отбор на Словения, така че Хуан Мусо ще трябва да го замести.

На въпрос за физическата форма на словенския страж и сина си Джулиано, старши треньорът на “дюшекчиите” Диего Симеоне коментира: „Облак няма да участва в мача. Джулиано ще бъде в групата, но утре ще решим дали ще започне срещата. Ще се опитаме да се надиграваме по начина, който изисква мачът”.

📋 ¡La convocatoria de nuestro Atleti! pic.twitter.com/zmFFYYVB5l — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2025

Отсъствието на Ян Облак е удар за мадридския тим, който иска да продължи добрата си серия в първенството и да не изостава от големите си съперници Реал Мадрид и Барселона.

„Гледаме текущата форма на Хетафе и нашата собствена. Те продължават да се подобряват година след година. Ще имаме труден противник. Възхищавам се на треньора Хосе Бордалас. Работата, която свърши през всички тези години, създаде игрова идентичност. Всички знаем какъв мач ни предстои. Това е отбор, който непрекъснато се развива“, коментира още Симеоне.

