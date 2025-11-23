Нов автогол помогна на Атлетико Мадрид в труден момент

Атлетико Мадрид спечели и срещу Хетафе, с което вече има пет поредни победи както във всички турнири, така и в испанския елит. Този път тимът на Диего Симеоне се наложи с 1:0 като гост в мач от 13-тия кръг. “Рохибланкос” имаха шанс, защото първо домакините си вкараха автогол в 82-рата чрез Домингош Дуарте, а в добавеното време по-късно удариха и греда рез Мауро Арамбари.

В дълги периоди от срещата Атлетико не показваше кой знае колко добра игра, но все пак намери начин да стигне до своето и продължава заедно с Виляреал да е най-близо до Барселона и Реал Мадрид.

За трети път в тези 13 кръга от Ла Лига съперниците на Атлетико Мадрид си отбелязват автоголове.

Капитанът на Атлети Коке записа изключително постижение - мач №700 за клуба. Лошата новина за Чоло е свързана с контузията на Маркос Йоренте, който напусна още в началните минути. Така испанският национал се присъединява към Ян Облак и Джулиано Симеоне, които също са с травми, а в сряда Атлетико приема Интер в Шампионската лига, а след десетина дни гостува на Барселона в Ла Лига.