Още един защитник отпадна за предстоящия мач на Ювентус в ШЛ

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети няма да може да разчита на централния бранител Федерико Гати за утрешното гостуване на Бодьо/Глимт в Шампионската лига.

Италианецът очаквано не попадна в групата на тима за визитата в Норвегия, след като пропусна днешната сутрешна тренировка заради грип. Така той се превърна в третия защитник на Ювентус, който няма да е на разположение на мача, след като Бремер и Даниеле Ругани лекуват мускулни контузии. Останалите двама отсъстващи, отново поради травми, са третият вратар Карло Пинсолио и нападателят Аркадиуш Милик.

През този сезон Гати има общо 13 мача и 2 гола за Ювентус, който е чак на 26-ата позиция в класирането на ШЛ, тъй като в досегашните си четири двубоя направи три ремита и допусна една загуба.

Снимки: Gettyimages