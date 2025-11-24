Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Още един защитник отпадна за предстоящия мач на Ювентус в ШЛ

Още един защитник отпадна за предстоящия мач на Ювентус в ШЛ

  • 24 ное 2025 | 18:52
  • 345
  • 0

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети няма да може да разчита на централния бранител Федерико Гати за утрешното гостуване на Бодьо/Глимт в Шампионската лига.

Италианецът очаквано не попадна в групата на тима за визитата в Норвегия, след като пропусна днешната сутрешна тренировка заради грип. Така той се превърна в третия защитник на Ювентус, който няма да е на разположение на мача, след като Бремер и Даниеле Ругани лекуват мускулни контузии. Останалите двама отсъстващи, отново поради травми, са третият вратар Карло Пинсолио и нападателят Аркадиуш Милик.

През този сезон Гати има общо 13 мача и 2 гола за Ювентус, който е чак на 26-ата позиция в класирането на ШЛ, тъй като в досегашните си четири двубоя направи три ремита и допусна една загуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

  • 24 ное 2025 | 15:11
  • 850
  • 0
Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

  • 24 ное 2025 | 14:52
  • 3446
  • 25
Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

  • 24 ное 2025 | 14:30
  • 696
  • 0
Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 1383
  • 0
Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 12195
  • 4
Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 2509
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 10225
  • 12
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 7094
  • 1
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 45205
  • 15
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 11263
  • 6
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 32213
  • 94
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 10128
  • 5