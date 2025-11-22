Музикална легенда се оказа фен на Ювентус

Музикалните легенди на Италия Ricchi e Poveri пристигнаха късно снощи с полет от Рим във Варна за първия си концерт в Mорската столица. Анджела Брамбати и Анджело Сотджу бяха посрещнати от няколко фенове както на италианската музика, така и на калчото. Оказа се, че популярният вокал на групата е добре запознат с историята на Ювентус.

Освен снимките за спомен, в разговорите присъстваха и спомените за силния отбор на "бианконерите" от средата на 90-те години на миналия век, както и за спечеления трофей в Шампионска лига в епичния финал срещу Аякс - с Джанлука Виали, Алесандро Дел Пиеро, Антонио Конте, Фабрицио Раванели и компания.



Пламен Трендафилов