Спалети: Трябва да вдигнем нивото

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети коментира равенството 1:1 срещу Фиорентина в мач от 12-тия кръг на Серия "А".

„През първото полувреме играхме твърде шаблонно и допуснахме много технически грешки, каквито не можем да си позволим, защото нивото ни трябва да е по-високо. Необходимо е да вдигнем класата във всеки аспект, за да печелим“, заяви наставникът.

„Беше труден мач срещу отбор, който искаше да се докаже. Фиорентина играеше под потенциала си и намери треньор, който дава емоционален заряд. Познаваме добре Ваноли, неговата страст и умението му да кара играчите си да тичат и да се борят. От нас се очаква повече, абсолютно задължително е да вдигнем нивото“, продължи Спалети.

Ювентус не успя да победи и затъналата Фиорентина

„Казах, че амбициите ни са да се борим за Скудетото. Това е друго. Смятам, че мога да извлека повече от отбора, отколкото видяхме днес. Мълчанието на играчите в съблекалнята ми показва, че и те не са доволни. Това ми харесва. Трябва да излезем на терена и да играем друг футбол. Ние не сме това, което показваме“, категоричен бе той.

„Съотборниците на Кенан Йълдъз го намираха рядко, твърде често изнасяха топката към крайните защитници. Понякога трябва да се пропусне един пас и веднага да се подаде между линиите – това го правехме малко. Когато имахме свободен играч близо до наказателното поле, грешахме. През първото полувреме Йълдъз играеше повече в центъра, а през второто – повече вляво. Трябва да играем повече, да вертикализираме играта", обясни Спалети.

„Душан Влахович има такъв характер, че колкото повече го притискат, толкова по-правилно и позитивно реагира. От социална гледна точка трябва да спрем да ходим на стадиона, за да правим неща, които нямат смисъл за спорта", каза специалистът по повод освиркванията на феновете на "виолетовите" по адрес на бившия им любимец.

„Колкото повече го правим, толкова повече обезобразяваме най-красивия спорт в света. Без футбола животът би бил по-тъжен, затова трябва да се стремим да подобряваме ситуацията“, завърши Спалети.

Снимки: Gettyimages