Гуардиола се извини за поведението си след загубата от Нюкасъл: Чувствам се неудобно и засрамен

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола увери, че отборът му е забравил моментално загубата от Нюкасъл и е концентриран върху утрешния сблъсък с Байер (Леверкузен), който според испанеца е много важен за преминаването в следващата фаза на Шампионската лига.

"Родри и Ковачич не са готови за утре. Всички останали са на разположение. Родри не е далеч, но не съм сигурен кога точно ще се завърне. Ще изчакаме още малко, за да се уверим, че е добре.

Загубата от Нюкасъл бе забравена моментално. Мислехме за случилото се, но сега от най-голямо значение е да си проправим пътя към следващата фаза а Шампионската лига. Предстоят последните четири мача - два у дома и два като гост. Утре играем с третия в Бундеслигата и това е много важен мач за това да завършим в топ 8. Имаме нужда от победа и след това от още една точка, за да се класираме за следващия кръг", заяви Пеп по време на днешната си пресконференция.

Гуардиола утре ще запише своя мач №100 в Шампионската лига, след като наскоро отбеляза хилядния двубой в треньорската си кариера изобщо. Ето какво каза испанецът по този повод: “Осъзнавам, че остарявам. Всеки мач представлява някакво значимо събитие. Хубаво е. Това означава, че всеки сезон сме били в това огромна състезание. Да се конкурираш с най-добрите отбори в Европа е невероятно".

Гуардиола се извини и на оператора, върху когото изкара яда си след загубата от Нюкасъл: “Чувствам се неудобно и засрамен. Не ми харесва. Извинявам се на оператора. Аз съм такъв, какъвто съм. Дори с 1000 мача зад гърба си, не съм перфектен човек и правя грешки. Защитавам отбора и клуба си".

"Трябва да подобрим много играта си, след като загубихме четири от 12 мача. Математически обаче все още възможно да спечелим ФА Къп, Купата на лигата, Шампионската лига и Премиър лийг. Ви сте опитни журналисти. Чували ли ли сте ме да говоря за квадрупъл през ноември или декември? Не. И сега няма да е по-различно", добави Гуардиола.

