Еди Хау: Надявам се това да е повратният момент през сезона

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау коментира победата над Манчестър Сити с 2:1 в мач от 12-тия кръг на Премиър лийг. И двете попадения за "свраките" вкара Харви Барнс.

„Бяхме близо до най-добрата си игра, наистина отличен мач на момчетата. Създадохме много положения през първото полувреме и бяхме разочаровани, че не се оттеглихме на почивка с преднина в резултата“, заяви Хау.

Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

„Срещу Манчестър Сити винаги е така: направиш ли една грешка, можеш да допуснеш гол. Играхме смело, амбициозно и отбелязахме страхотни попадения. Добавеното време в края беше напрегнато – чакането се проточи, но за щастие удържахме победата“, добави той.

„Победата над Ман Сити трябва да ни даде необходимата увереност. Трябва да се опитаме да използваме този резултат като повратен момент за сезона – както в домакинските, така и в гостуващите мачове, за да продължим да трупаме точки", посочи Хау.

Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

„Харви Барнс винаги е вкарвал важни голове. Той е голмайстор, винаги е бил такъв, а днес отбеляза страхотни попадения, които ни донесоха важна победа“, каза още мениджърът на Нюкасъл.

След този успех "свраките" заемат 14-то място в класирането с актив от 15 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages