Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

  • 23 ное 2025 | 07:12
  • 459
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира поражението на своя тим с 1:2 от Нюкасъл в Премиър лийг.

„Получи се равностоен и увлекателен двубой. Съперникът имаше своите шансове, ние също имахме нашите. В крайна сметка те отбелязаха един гол повече от нас“, заяви испанският специалист.

„Да, създадохме чисти положения и трябва да вкарваме повече голове. Нашите футболисти притежават необходимите умения за това. Холанд винаги има по две-три възможности, защото е най-добрият“, посочи Гуардиола.

Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити
Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

„Започнахме второто полувреме много добре, владеехме инициативата и доставяхме топката до играчите в правилните зони. Но след като вкарахме гол, веднага допуснахме втори, което усложни нещата. На терена се появи Свен Ботман и съперникът се защитаваше много дълбоко", отбеляза Пеп.

„Сигурен съм, че всички отбори предпочитат да играят у дома, а ние не сме изключение. Гостуванията на Нюкасъл винаги са трудни, дори когато отборът е ниско в класирането и влиза в мача след две поредни загуби. Борихме се, играчите не се отказаха, но не успяхме да постигнем желания резултат“, завърши мениджърът на "гражданите".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спортинг и Порто с лесни победи за Купата на Португалия

Спортинг и Порто с лесни победи за Купата на Португалия

  • 23 ное 2025 | 03:27
  • 782
  • 0
Нюрнбергер се завърна в игра, а Дармщат показа офанзивната си мощ

Нюрнбергер се завърна в игра, а Дармщат показа офанзивната си мощ

  • 23 ное 2025 | 03:03
  • 722
  • 0
Лидерите в Белгия не допуснаха изненади

Лидерите в Белгия не допуснаха изненади

  • 23 ное 2025 | 02:48
  • 680
  • 0
Отборът на Ценов с равенство като домакин, Спартак надви ЦСКА в дербито на Москва

Отборът на Ценов с равенство като домакин, Спартак надви ЦСКА в дербито на Москва

  • 23 ное 2025 | 02:29
  • 704
  • 0
Кишварда се предаде в мач на една врата

Кишварда се предаде в мач на една врата

  • 23 ное 2025 | 02:03
  • 681
  • 0
Спалети: Трябва да вдигнем нивото

Спалети: Трябва да вдигнем нивото

  • 23 ное 2025 | 01:40
  • 752
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 5925
  • 4
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 1243
  • 0
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 297
  • 0
Локомотив (Пловдив) атакува второто място

Локомотив (Пловдив) атакува второто място

  • 23 ное 2025 | 07:45
  • 392
  • 0
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 106134
  • 550
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 8658
  • 3