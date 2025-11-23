Гуардиола: Срещу Нюкасъл винаги е трудно

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира поражението на своя тим с 1:2 от Нюкасъл в Премиър лийг.

„Получи се равностоен и увлекателен двубой. Съперникът имаше своите шансове, ние също имахме нашите. В крайна сметка те отбелязаха един гол повече от нас“, заяви испанският специалист.

„Да, създадохме чисти положения и трябва да вкарваме повече голове. Нашите футболисти притежават необходимите умения за това. Холанд винаги има по две-три възможности, защото е най-добрият“, посочи Гуардиола.

Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

„Започнахме второто полувреме много добре, владеехме инициативата и доставяхме топката до играчите в правилните зони. Но след като вкарахме гол, веднага допуснахме втори, което усложни нещата. На терена се появи Свен Ботман и съперникът се защитаваше много дълбоко", отбеляза Пеп.

„Сигурен съм, че всички отбори предпочитат да играят у дома, а ние не сме изключение. Гостуванията на Нюкасъл винаги са трудни, дори когато отборът е ниско в класирането и влиза в мача след две поредни загуби. Борихме се, играчите не се отказаха, но не успяхме да постигнем желания резултат“, завърши мениджърът на "гражданите".

Снимки: Gettyimages