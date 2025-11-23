Ожие увеличава напрежението върху Еванс

Елфин Еванс и Себастиен Ожие са фаворити за световната рали титла един кръг преди края на сезона в WRC, като уелсецът има аванс от 3 точки пред 8-кратния световен шампион.

Титлата трябва да се реши в дебютиращото състезание тази година – рали „Саудитска Арабия“, което очаква екипажите с непознати песъчливи отсечки, където лидерите в класирането може и да не са фаворити.

„Психологически, ние сме в силната позиция. Този сезон доминирахме срещу Елфин във всичките 10 ралита, в които карахме заедно – обясни Ожие.- Той завърши пред нас само в рали „Централна Европа“, където ние катастрофирахме. Ние имаме предимство, но това не означава много. Ще е важен само резултатът на финала.

"Трябва да направим добро представяне в последното рали и мисля, че заслужаваме титлата. Надявам се, че това рали няма да се превърне в лотария“, допълни френският пилот на Тойота.

Снимки: Gettyimages