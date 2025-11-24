Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Бившият волейболен национал Теодор Салпаров гостува днес във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"Имам към 500 мача за България, но няма точна статистика у нас. Имам 20 години стаж в националния отбор, дебютирах през 2003 и през 2023 се отказах от националния отбор, с някои прекъсвания. Някой ми беше пратил статистика, помня, че беше над 500 мача с помощта на FIVB, но не знам точната цифра. Сменихме 4-5 поколения в националния отбор. От няколко години ми се обаждат хора да направим бенефис, сега има шанс това да стане догодина през септември, но вече склоних, като трябва да се случат много неща. Но ще е готино да поканим по двама-трима от всички поколения на всеки пост. Ще има благотворителна цел, това е идеята за продажбата на билети. Имаме разговор, но сме в начален стадий. Ще го направим в “Арена София” една седмица преди Европейското първенство по волейбол”, заяви Теодор Салпаров специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

“Хората, които желая да поканя не са никак малко. Световните звезди… Имах разговори с Бруно Резенде, с Амарал Данте, с Жиба, с Владимир Алекно, със Саша Вербов, със Саша Волков, със Алексей Спиридонов и още куп такива имена. Двубоят вероятно ще бъде България срещу Света. Ще искам да извикам всички мои колеги от всички поколения, с които съм играл и сме спечелили страшно много мачове. Страшно много емоции сме изживели. Ще бъде добре да има от всички поколения на всички постове по двама трима. Ще бъде голям празник за хората, които обичат волейбола. Ще има благотворителна цел. Освен тези световни звезди, ще очаквам и Пламен Константинов, Матей Казийски, Цецо Соколов, Владо Николов, Евгени Иванов и други. Такава ми е идеята. Дай Боже да я осъществя”, добави Салпаров в студиото на Sportal.bg.

Теди Салпаров: Може би трябва да стана министър на спорта, за да дадат възможност на ЦСКА да си построи зала

“Сегашните национали също имат място в бенефиса ми. Аз съм играл заедно с Алекс Николов, с Алекс Грозданов, с Илия Петков, с Мартин Атанасов, но няма как да ги рискуваме една седмица преди началото на ЕвроВолей 2026 в София. Ще имам разговор с Кико Бленджини да дойдат като едва ли не представяне на националния отбор преди Европейското. Да дадат по някой автограф на хората, защото те вдигнаха на крака цяла България. Всички хора им се радват и ще е хубаво да бъдат част от този голям празник”, категоричен е Теди Салпаров.

Снимки: Борислав Трошев