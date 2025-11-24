Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Теди Салпаров: Може би трябва да стана министър на спорта, за да дадат възможност на ЦСКА да си построи зала

Теди Салпаров: Може би трябва да стана министър на спорта, за да дадат възможност на ЦСКА да си построи зала

  • 24 ное 2025 | 13:21
  • 220
  • 0

Бившият волейболен национал Теодор Салпаров гостува днес във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

"За ЦСКА като начало е хубаво клубът да си вземе залата, да я вземат за 30 години, ще се намерят пари за реконструкция, заслужават да имат база като на Левски, да работят спокойно, а не да се чудят къде да тренират децата и при какви условия. ЦСКА винаги е произвеждал волейболисти за националните отбори, стотици и хиляди. Трябва да стана министър на спорта, за да стане това, явно”, заяви Теодор Салпаров специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Снимки: Борислав Трошев

