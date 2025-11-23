Теодор Салпаров гостува в Block Out

Бившият волейболен национал Теодор Салпаров гостува днес от 11:00 часа във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Един от най-добрите състезатели на поста либеро в света ще говори за “волейболната лудост” на България, затова дали той е волейболистът с най-много мачове за националния отбор на България, за ЦСКА, Нефтохимик, Хебър, Зенит (Казан) и още много волейболни теми с с водещия Ивайло Банчев.

Гостуването на Теодор Салпаров в Block Out може да гледате на живо в Sportal.bg и фейсбука на Sportal.bg от 11:00 часа.