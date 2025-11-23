Астън Мартин официално се сбогува с Фелипе Другович

Тимът от Формула 1 Астън Мартин официално се сбогува днес с резервния си пилот Фелипе Другович, като Лес Вегас беше последният му уикенд с британския тим.

Другович подписа с Астън Мартин през 2022 като резервен пилот, след като спечели титлата във Формула 2, а сега си тръгва заради участието му в световния шампионат с електрически болиди Формула Е.

A fond farewell to @FelipeDrugovich, who, after three years with the team, leaves us this weekend.



We wish him all the best for the future. pic.twitter.com/cA5P9zmGHC — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 23, 2025

За 4 сезона бразилецът участва в редица свободни тренировки и много частни тестове с по-стари автомобили, както и следсезонните изпитания в Абу Даби.

Другович ще се състезава за Андрети през новия сезон във Формула Е, а в последните две години той така и не получи шанс да е титуляр в Астън Мартин.

Снимки: Gettyimages