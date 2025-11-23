Популярни
Левски дръпна с 8 точки на върха след разгром над Монтана - на живо от "Огоста" след 1:5
  Астън Мартин официално се сбогува с Фелипе Другович

  • 23 ное 2025 | 17:51
  • 399
  • 0

Тимът от Формула 1 Астън Мартин официално се сбогува днес с резервния си пилот Фелипе Другович, като Лес Вегас беше последният му уикенд с британския тим.

Другович подписа с Астън Мартин през 2022 като резервен пилот, след като спечели титлата във Формула 2, а сега си тръгва заради участието му в световния шампионат с електрически болиди Формула Е.

За 4 сезона бразилецът участва в редица свободни тренировки и много частни тестове с по-стари автомобили, както и следсезонните изпитания в Абу Даби.

Другович ще се състезава за Андрети през новия сезон във Формула Е, а в последните две години той така и не получи шанс да е титуляр в Астън Мартин.

