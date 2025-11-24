Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Теодор Салпаров гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Викарио също се извини на привържениците на Тотнъм

Викарио също се извини на привържениците на Тотнъм

  • 24 ное 2025 | 10:21
  • 751
  • 0

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио се извини на феновете на отбора след тежката загуба с 1:4 в дербито срещу Арсенал във Висшата лига. Гостите за последно спечелиха мач от Висшата лига срещу Арсенал преди 15 години и тази серия продължи след доминиращо представяне на Арсенал и силни изяви на Еберечи Езе, който реализира хеттрик.

„Много лоша вечер за нас. Преди всичко трябва да се извиним на хората, които ни подкрепят всеки мач“, каза италианецът. „Очакваха да се борим, а това не се случи. Това не е допустимо във футбола на това ниво. Трудна вечер е, много лоша загуба", добави Викарио.

В действителност крайният резултат можеше да бъде много по-изразителен в полза на Арсенал, като Викарио направи няколко чудесни спасявания.

Сега на Тотнъм предстои тежко гостуване в Шампионската лига срещу шампиона Пари Сен Жермен в сряда.

„Трябва да се държим заедно. Имаме голяма вечер в сряда, но трябва да се държим заедно. Тази вечер не показахме нещата, на които обикновено сме способни“, каза Викарио.

„Емоциите са силни, но се нуждаем от хладнокръвие и се извиняваме на хората, които ни подкрепят. Мисля, че чакахме твърде много, за да влезем в играта. Бяхме твърде пасивни. Планът ни за игра беше различен. Днес не се борихме. Преди всичко трябва да се извиним за това", каза още Викарио.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Томас Франк: Можем само да се извиним на феновете за това представяне

Томас Франк: Можем само да се извиним на феновете за това представяне

  • 24 ное 2025 | 08:05
  • 3012
  • 2
Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

  • 24 ное 2025 | 07:57
  • 866
  • 0
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 8426
  • 6
Меси изравни рекорд на легендата Пушкаш

Меси изравни рекорд на легендата Пушкаш

  • 24 ное 2025 | 06:55
  • 2487
  • 2
Меси и Интер Маями разбиха Синсинати и са на финал на Изток

Меси и Интер Маями разбиха Синсинати и са на финал на Изток

  • 24 ное 2025 | 06:18
  • 10462
  • 20
Хакими потвърди, че се чувства по-добре

Хакими потвърди, че се чувства по-добре

  • 24 ное 2025 | 04:32
  • 1771
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 1592
  • 2
Берое остана без треньор

Берое остана без треньор

  • 24 ное 2025 | 10:58
  • 2134
  • 4
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 3437
  • 13
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 8426
  • 6
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 38768
  • 223
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 5822
  • 1