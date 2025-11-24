Викарио също се извини на привържениците на Тотнъм

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио се извини на феновете на отбора след тежката загуба с 1:4 в дербито срещу Арсенал във Висшата лига. Гостите за последно спечелиха мач от Висшата лига срещу Арсенал преди 15 години и тази серия продължи след доминиращо представяне на Арсенал и силни изяви на Еберечи Езе, който реализира хеттрик.

„Много лоша вечер за нас. Преди всичко трябва да се извиним на хората, които ни подкрепят всеки мач“, каза италианецът. „Очакваха да се борим, а това не се случи. Това не е допустимо във футбола на това ниво. Трудна вечер е, много лоша загуба", добави Викарио.

В действителност крайният резултат можеше да бъде много по-изразителен в полза на Арсенал, като Викарио направи няколко чудесни спасявания.

Сега на Тотнъм предстои тежко гостуване в Шампионската лига срещу шампиона Пари Сен Жермен в сряда.

„Трябва да се държим заедно. Имаме голяма вечер в сряда, но трябва да се държим заедно. Тази вечер не показахме нещата, на които обикновено сме способни“, каза Викарио.

„Емоциите са силни, но се нуждаем от хладнокръвие и се извиняваме на хората, които ни подкрепят. Мисля, че чакахме твърде много, за да влезем в играта. Бяхме твърде пасивни. Планът ни за игра беше различен. Днес не се борихме. Преди всичко трябва да се извиним за това", каза още Викарио.