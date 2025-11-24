Томас Франк: Можем само да се извиним на феновете за това представяне

Томас Франк оцени поражението на Тотнъм в дербито на Северен Лондон като болезнено. Шпорите отстъпиха от Арсенал с 1:4 в срещата от 12-тия кръг на английската Премиър лийг.

“Много болезнена загуба. Няма да крия факта, че играхме ужасно. Пълната противоположност на това, което очаквахме да покажем, когато дойдохме тук. Можем само да се извиним на феновете за това представяне”, каза Франк.

Поражението остави “шпорите” на три точки от топ 4, където е голямата цел на отбора да се завърне през тази година.

“Мисля, че въпреки желанието и на двата отбора да играят на късо, противникът се възползваше повече от това и ние не успяхме да се измъкнем. Когато отборът играеше с дълги топки, ние не спечелихме достатъчно двубои. Това беше ясно видно при втория и третия им гол, когато техният играч надмина два или трима от нашите. Слабо представяне и загубихме.

Видях характер и желание за борба в този отбор, но днес не спечелихме достатъчно битки. Наречете го както искате, но не спечелихме достатъчно.

Опитах се да играя във формация 5-4-1. Винаги поемам отговорност: моят избор беше да използвам тази система, но я променихме на полувремето. Моето мнение е следното: независимо каква формация избрахме днес, не спечелихме достатъчно двубои, нито имахме достатъчно интензивност в ключови моменти, а е много трудно да се печели в такива условия”, каза още Франк.

Тотнъм в момента изостава на цели 11 точки от Арсенал, като “шпорите” за последно финишираха пред градския си съперник през 2022 г.

“Трябва да проуча головете по-подробно. Ще трябва да изгледам отново целия мач тази вечер – и ще бъде трудно. Не бяхме достатъчно агресивни и не се натиснахме напред, когато можехме, а противникът ни подмина лесно”, добави Франк.