Мусети за италианските тенисисти: Вие направихте история

Втората италианска ракета Лоренцо Мусети коментира третата поредна титла на Италия в “Купа Дейвис”.

„Браво!!! Написахте история!!!“, написа Мусети в социалните мрежи.

Лоренцо Мусети се оттегли от финалите за Купа Дейвис поради физическо състояние.

Четирикратният шампион от турнирите в “Големия шлем” Яник Синер също пропусна участието си в италианския национален отбор тази година.

Италия стана първата страна, спечелила Купа Дейвис три поредни години (2023–2025), откакто Съединените щати направиха това между 1970 и 1972 г. Отборът включваше Флавио Коболи, Матео Беретини, Лоренцо Сонего, Симоне Болели и Андреа Вавасори.