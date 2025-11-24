Популярни
  Мусети за италианските тенисисти: Вие направихте история

 Мусети за италианските тенисисти: Вие направихте история

  • 24 ное 2025 | 07:47
 Мусети за италианските тенисисти: Вие направихте история

Втората италианска ракета Лоренцо Мусети коментира третата поредна титла на Италия в “Купа Дейвис”.

„Браво!!! Написахте история!!!“, написа Мусети в социалните мрежи.

Лоренцо Мусети се оттегли от финалите за Купа Дейвис поради физическо състояние. 

Четирикратният шампион от турнирите в “Големия шлем” Яник Синер също пропусна участието си в италианския национален отбор тази година.

Италия стана първата страна, спечелила Купа Дейвис три поредни години (2023–2025), откакто Съединените щати направиха това между 1970 и 1972 г. Отборът включваше Флавио Коболи, Матео Беретини, Лоренцо Сонего, Симоне Болели и Андреа Вавасори.

