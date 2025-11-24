Алкарас поздрави Италия за Купа “Дейвис”

Шесткратният шампион от турнири в “Големия шлем” и световен номер 1 испански тенисист Карлос Алкарас поздрави италианския отбор за победата им в Купа Дейвис и също така изрази подкрепата си към испанския отбор. Италианците победиха Испания с 2-0 победи на финала.

За трета поредна година Италия вдигна Купа “Дейвис”

„Поздравления за Италия за поредната победа в Купа Дейвис! Толкова се гордея с нашия отбор! Справяте се страхотно!“, написа Алкарас в социалните мрежи.

Алкарас не игра за Испания в тези битки заради контузия. За Италия пък не се включиха първите ѝ две ракети Яник Синер и Лоренцо Мусети. Отбоът на шампионите бе в състав от Флавио Коболи, Матео Беретини, Лоренцо Сонего, Симоне Болели и Андреа Вавасори.

Коболи и Беретини след триумфа на Италия: Невъзможно е да се опише това чувство!

Италия стана първата страна, спечелила Купа Дейвис три поредни години (2023, 2024, 2025), откакто САЩ направи това между 1970 и 1972 г.