За трета поредна година Италия вдигна Купа “Дейвис”

Италия триумфира със забележителна трета поредна титла в турнира за Купа „Дейвис“ - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже, след като Матео Беретини и Флавио Коболи спечелиха мачовете на сингъл за триумф с 2:0 над тима на Испания във финалния сблъсък, който се игра в италианския град Болоня.

CHAMPIONS OF THE WORLD 🇮🇹



A moment for the history books, Italy lift the #DavisCup for the third year in a row 🏆 pic.twitter.com/Nt2XTb7Wti — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2025

Вдъхновен от силната подкрепа на домакинската публика, Беретини се наложи над Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:4 за 79 минути в първия мач на сингъл от финалния двубой.

Във втората среща на сингъл Коболи надделя над Хауме Мунар след обрат с 1:6, 7:6(5), 7:5 в зрелищен сблъсък, продължил два часа и 57 минути, за да подпечата успеха за отбора на Филипо Воландри, без да се налага изиграването на мача на двойки.

THREE IN A ROW 🇮🇹🇮🇹🇮🇹



The performance of a lifetime from Flavio Cobolli to clinch it on home soil for the Italians 🏆#DavisCup pic.twitter.com/KD5y185vaB — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2025

Освен Беретини и Коболи, италианският отбор включваше още Лоренцо Сонего, Андреа Вавасори и Симоне Болели.

Победата над шесткратния шампион Испания бележи четвъртата титла за Купа „Дейвис“ на Италия, след победите през 1976-а, 2023-а и 2024 година. Италия стана и първата нация, спечелила три поредни трофея от надпревара, откакто Challenge Round беше премахнат след събитието през 1971 година.

Съединените щати държат рекорда за най-много титли, печелейки 32 пъти.

И в двата отбора липсваха някои ключови състезатели, като Испания беше без Карлос Алкарас, а Италия - беше лишена от участието на Яник Синер и Лоренцо Мусети.