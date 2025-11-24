Синер поздрави Италия

Четирикратният шампион от турнирите в “Големия шлем” Яник Синер поздрави родината си Италия за триумфа Купа “Дейвис”

За трета поредна година Италия вдигна Купа “Дейвис”

„Поздравления за тази невероятна победа!“, написа Синър в социалните мрежи.

Коболи и Беретини след триумфа на Италия: Невъзможно е да се опише това чувство!

Синер игра за италианския национален отбор през предходните два сезона, но тази година пропусна битките в заключителния етап от надпреварата.

Алкарас поздрави Италия за Купа “Дейвис”

Италия стана първата страна, спечелила Купа Дейвис три поредни години (2023–2025), откакто Съединените щати направиха това между 1970 и 1972 г.

Надал подкрепи испанските тенисисти след загубата

Италианският отбор включваше Флавио Коболи, Матео Беретини, Лоренцо Сонего, Симоне Болели и Андреа Вавасори.