Синер поздрави Италия

  • 24 ное 2025 | 07:30
  • 620
  • 0
Синер поздрави Италия

Четирикратният шампион от турнирите в “Големия шлем” Яник Синер поздрави родината си Италия за триумфа Купа “Дейвис”

„Поздравления за тази невероятна победа!“, написа Синър в социалните мрежи.

Синер игра за италианския национален отбор през предходните два сезона, но тази година пропусна битките в заключителния етап от надпреварата.

Италия стана първата страна, спечелила Купа Дейвис три поредни години (2023–2025), откакто Съединените щати направиха това между 1970 и 1972 г.

Италианският отбор включваше Флавио Коболи, Матео Беретини, Лоренцо Сонего, Симоне Болели и Андреа Вавасори.

