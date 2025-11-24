Надал подкрепи испанските тенисисти след загубата

22-кратният шампион от “Големия шлем” Рафаел Надал подкрепи испанския национален отбор след загубата му на финала за Купа Дейвис през 2025 г. и поздрави италианския национален отбор за победата.

Италианците победиха Испания с 2:0 на финала.

„Поздравления за целия отбор! Каква фантастична седмица на Купа Дейвис! Поздравления за Италия за третата им поредна победа за Купа Дейвис“, написа Надал в социалните мрежи.

Италия стана първата страна, спечелила Купа Дейвис три поредни години (2023–2025), откакто Съединените щати направиха това между 1970 и 1972