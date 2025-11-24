Популярни
Надал подкрепи испанските тенисисти след загубата

  • 24 ное 2025 | 03:32
Надал подкрепи испанските тенисисти след загубата

22-кратният шампион от “Големия шлем” Рафаел Надал подкрепи испанския национален отбор след загубата му на финала за Купа Дейвис през 2025 г. и поздрави италианския национален отбор за победата.

За трета поредна година Италия вдигна Купа “Дейвис”
За трета поредна година Италия вдигна Купа “Дейвис”

Италианците победиха Испания с 2:0 на финала.

Коболи и Беретини след триумфа на Италия: Невъзможно е да се опише това чувство! 
Коболи и Беретини след триумфа на Италия: Невъзможно е да се опише това чувство! 

„Поздравления за целия отбор! Каква фантастична седмица на Купа Дейвис! Поздравления за Италия за третата им поредна победа за Купа Дейвис“, написа Надал в социалните мрежи.

Алкарас поздрави Италия за Купа “Дейвис”
Алкарас поздрави Италия за Купа “Дейвис”

Италия стана първата страна, спечелила Купа Дейвис три поредни години (2023–2025), откакто Съединените щати направиха това между 1970 и 1972

