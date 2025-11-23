Популярни
Резултати, голмайстори и класиране след 18-ия кръг на Югоизток

  • 23 ное 2025 | 19:53
  • 334
  0
Днес завърши 18-ият кръг на Югоизточната Трета лига. Несебър записа победа с 3:0 и заема първото място. Вторият Марица (Пловдив) направи равен със Спартак (Пловдив) и изостава с две точки от върха.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:

ФК Ямбол (Ямбол) - СФК Раковски (Раковски) 4:2

0:1-Георги Балджийски (4)

1:1-Донислав Бозев (22)

2:1-Николай Янков (24)

2:2-Петър Атанасов (37)

3:2-Денислав Куртев (65 автогол)

4:2-Станимир Боев (88)

Созопол (Созопол) - Секирово (Раковски) 1:0

1:0-Петър Зелямов (30)

Родопа (Смолян) - ОФК Хасково (Хасково) 2:1

1:0-Антонио Ласков (33 дузпа)

2:0-Радослав Узунов (59)

2:1-Димитър Стефанов (79)

Левски (Карлово) - Локомотив II (Пловдив) 2:1

0:1-Тони Лесов (35)

1:1-Никола Лалев (56)

2:1-Рангел Игнатов (57)

Марица (Милево) - Нефтохимик (Бургас) 3:1

1:0-Ангел Здравчев (23)

2:0-Иван Кирев (40 дузпа)

3:0-Радослав Влашев (48)

3:1-Иван Статев (68)

Гигант (Съединение) - Димитровград (Димитровград) 0:2

0:1-Иван Василев (26)

0:2-Андреан Стоянов (90)

Розова долина (Казанлък) - Асеновец (Асеновград) 4:0

1:0-Стоян Иванов (3)

2:0-Николай Георгиев (38)

3:0-Даниел Стефанов (41)

4:0-Даниел Стефанов (44)

Марица (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 2:2

0:1-Свилен Щерев (10)

0:2-Александър Димов (22)

1:2-Георги Трифонов (38)

2:2-Олджай Алиев (61)

23 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:

Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора) 3:0

1:0-Иван Колев (13)

2:0-Галин Димов (16)

3:0-Христо Георгиев (90)

Атлетик (Куклен) – почива

