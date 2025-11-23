Резултати, голмайстори и класиране след 18-ия кръг на Югоизток

Днес завърши 18-ият кръг на Югоизточната Трета лига. Несебър записа победа с 3:0 и заема първото място. Вторият Марица (Пловдив) направи равен със Спартак (Пловдив) и изостава с две точки от върха.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:
ФК Ямбол (Ямбол) - СФК Раковски (Раковски) 4:2
0:1-Георги Балджийски (4)
1:1-Донислав Бозев (22)
2:1-Николай Янков (24)
2:2-Петър Атанасов (37)
3:2-Денислав Куртев (65 автогол)
4:2-Станимир Боев (88)
Созопол (Созопол) - Секирово (Раковски) 1:0
1:0-Петър Зелямов (30)
Родопа (Смолян) - ОФК Хасково (Хасково) 2:1
1:0-Антонио Ласков (33 дузпа)
2:0-Радослав Узунов (59)
2:1-Димитър Стефанов (79)
Левски (Карлово) - Локомотив II (Пловдив) 2:1
0:1-Тони Лесов (35)
1:1-Никола Лалев (56)
2:1-Рангел Игнатов (57)
Марица (Милево) - Нефтохимик (Бургас) 3:1
1:0-Ангел Здравчев (23)
2:0-Иван Кирев (40 дузпа)
3:0-Радослав Влашев (48)
3:1-Иван Статев (68)
Гигант (Съединение) - Димитровград (Димитровград) 0:2
0:1-Иван Василев (26)
0:2-Андреан Стоянов (90)
Розова долина (Казанлък) - Асеновец (Асеновград) 4:0
1:0-Стоян Иванов (3)
2:0-Николай Георгиев (38)
3:0-Даниел Стефанов (41)
4:0-Даниел Стефанов (44)
Марица (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 2:2
0:1-Свилен Щерев (10)
0:2-Александър Димов (22)
1:2-Георги Трифонов (38)
2:2-Олджай Алиев (61)
23 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:
Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора) 3:0
1:0-Иван Колев (13)
2:0-Галин Димов (16)
3:0-Христо Георгиев (90)
Атлетик (Куклен) – почива