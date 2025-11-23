Ивелин Калинчев: Не играхме добре, но точките са важни

Едноименният тим на Ямбол победи с 4:2 гостуващия му СФК Раковски в Стралджа. Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол надделя над СФК Раковски

„Първото полувреме не беше добро за нас, въпреки че създадохме положения и след 20-ата минута вкарахме два гола. Допуснахме ново попадение и се прибрахме на почивката при 2:2, плюс двама контузени футболисти. След смените през второто полувреме стабилизирахме играта и въпреки кадровите проблеми успяхме да вземем трите точки. Най-важното е, че завършихме мача с положителен резултат и вече мислим за двубоя със Спартак, за да приключим полусезона подобаващо и с добра игра. Принджев не готов още от контузия и с три тренировки влезе с голямо желание. Не играхме добре, не е това което трябваше като план, но най важното са трите точки“, коментира пред Sportal.bg Ивелин Калинчев, треньор на ФК Ямбол.

Снимка: ФК Ямбол 1915 - фейсбук