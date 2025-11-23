Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски дръпна с 8 точки на върха след разгром над Монтана - на живо от "Огоста" след 1:5
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Стефан Цветков пред Sportal.bg: Надявам се идването на Клаудио Пистолези у нас да бъде от голямо значение за българския тенис

Стефан Цветков пред Sportal.bg: Надявам се идването на Клаудио Пистолези у нас да бъде от голямо значение за българския тенис

  • 23 ное 2025 | 17:43
  • 1458
  • 1

Президентът на БФТенис Стефан Цветков коментира пред Sportal.bg посещението у нас на изтъкнатия специалист Клаудио Пистолези, който проведе открит семинар в БНТЦ в София.

“Надявам се в бъдеще, ако се реализират идеите, ако продължат идванията и има някакъв резултат, посещението му да е от важно значение. От много години с него имахме идея и сме коментирали, той замина да живее в САЩ, но сега успя да си освободи 18-20 седмици, за да може да бъде в Европа. Има много идеи.

Комбинацията бивш играч и треньор, представител на играчите в ATP, с неговия феърплей и честност, той е много уважаван. Има много знания. Играл е през 70-те години, знае тениса през какво е минал, на световно ниво, на национално ниво, в Италия, има опит и с нашия регион”, сподели пред Sportal.bg Цветков.

13 Клаудио Пистолези води семинар в България

Цялото интервю със Стефан Цветков можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Тенис

България ще бъде домакин на Белгия в двубой от Световната група за Купа "Дейвис"

България ще бъде домакин на Белгия в двубой от Световната група за Купа "Дейвис"

  • 23 ное 2025 | 13:43
  • 952
  • 1
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 4932
  • 0
Испания се класира за финала на Купа „Дейвис“ след победа над Германия

Испания се класира за финала на Купа „Дейвис“ след победа над Германия

  • 22 ное 2025 | 21:18
  • 1228
  • 0
Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на турнир в САЩ

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на турнир в САЩ

  • 22 ное 2025 | 20:35
  • 404
  • 0
Клаудио Пистолези започна тенис семинар в София

Клаудио Пистолези започна тенис семинар в София

  • 22 ное 2025 | 14:27
  • 923
  • 0
Росица Денчева спечели първа ITF титла на двойки в кариерата си

Росица Денчева спечели първа ITF титла на двойки в кариерата си

  • 22 ное 2025 | 08:33
  • 631
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 52544
  • 314
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 35453
  • 146
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 25484
  • 36
Арсенал 0:0 Тотнъм, "шпорите" се справят с натиска на съперника

Арсенал 0:0 Тотнъм, "шпорите" се справят с натиска на съперника

  • 23 ное 2025 | 18:41
  • 1255
  • 5
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 34052
  • 27
България излиза без Везенков срещу Армения

България излиза без Везенков срещу Армения

  • 23 ное 2025 | 14:42
  • 4737
  • 19