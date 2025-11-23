Стефан Цветков пред Sportal.bg: Надявам се идването на Клаудио Пистолези у нас да бъде от голямо значение за българския тенис

Президентът на БФТенис Стефан Цветков коментира пред Sportal.bg посещението у нас на изтъкнатия специалист Клаудио Пистолези, който проведе открит семинар в БНТЦ в София.

“Надявам се в бъдеще, ако се реализират идеите, ако продължат идванията и има някакъв резултат, посещението му да е от важно значение. От много години с него имахме идея и сме коментирали, той замина да живее в САЩ, но сега успя да си освободи 18-20 седмици, за да може да бъде в Европа. Има много идеи.

Комбинацията бивш играч и треньор, представител на играчите в ATP, с неговия феърплей и честност, той е много уважаван. Има много знания. Играл е през 70-те години, знае тениса през какво е минал, на световно ниво, на национално ниво, в Италия, има опит и с нашия регион”, сподели пред Sportal.bg Цветков.

13

Цялото интервю със Стефан Цветков можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов