Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Знаменитият италиански тенис треньор и бивш играч Клаудио Пистолези беше главен герой в “Гостът на Sportal.bg” по случай семинара си в София, организиран под патронажа на Българска федерация по тенис и по покана на президента ѝ Стефан Цветков.

Пистолези е от най-значимите имена в италианския тенис, известен с работата си с Моника Селеш, Робин Сьодерлин, Даниела Хантухова, Симоне Болели и куп други популярни играчи. Той съчетава работата си в американски колеж и италианската федерация, като е в България, за да стимулира развитието на децата и да очертае правилния път в прехода от юношески към професионален тенис.

Пистолези сподели в студиото на Sportal.bg, че вижда „огромен потенциал“ в българските деца и вярва, че страната може да направи сериозен пробив в тениса с правилна работа и дългосрочна визия.

Според него ключът към развитието на младите играчи е самоувереността, която той определи като „горивото на колата – без него дори Ламборгини няма да тръгне“. Италианският специалист подчерта, че любовта към играта е по-важна от победите, заявявайки, че „най-ценната стойност в тениса е детето да обича тениса повече от всичко друго“. Той отправи силно послание към родителите, като ги предупреди да не натоварват децата си с излишен натиск след загуби и да не превръщат резултатите в единствена цел.

Пистолези припомни надписа на централния корт „Уимбълдън“, вдъхновен от Киплинг: „Триумфът и провалът са двама самозванци – отнасяйте се с тях по един и същи начин“.

Той сравни тениса с айсберг, като отбеляза, че „това, което виждаме по телевизията, е само 10%, останалите 90% са под водата и там е истинската работа“. Говорейки за Яник Синер, той изказа мнение, че италианецът има потенциал да надмине постиженията на предишните поколения и дори да направи „следващата крачка в развитието на тениса“.

Пистолези обясни още, че колежанският тенис в САЩ вече не е „план Б“, а истинска възможност за развитие на младите, спортно и образователно. В заключение той подчерта, че пътят на спортиста е маратон, а не спринт, и че „процесът е много по-важен от мигновената победа“.

Цялото интервю с Пистолези гледайте във видеото.

Снимки: Sportal.bg