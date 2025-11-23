Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 269
  • 0

Знаменитият италиански тенис треньор и бивш играч Клаудио Пистолези беше главен герой в “Гостът на Sportal.bg” по случай семинара си в София, организиран под патронажа на Българска федерация по тенис и по покана на президента ѝ Стефан Цветков.

Клаудио Пистолези започна тенис семинар в София
Клаудио Пистолези започна тенис семинар в София

Пистолези е от най-значимите имена в италианския тенис, известен с работата си с Моника Селеш, Робин Сьодерлин, Даниела Хантухова, Симоне Болели и куп други популярни играчи. Той съчетава работата си в американски колеж и италианската федерация, като е в България, за да стимулира развитието на децата и да очертае правилния път в прехода от юношески към професионален тенис.

Пистолези сподели в студиото на Sportal.bg, че вижда „огромен потенциал“ в българските деца и вярва, че страната може да направи сериозен пробив в тениса с правилна работа и дългосрочна визия.

Според него ключът към развитието на младите играчи е самоувереността, която той определи като „горивото на колата – без него дори Ламборгини няма да тръгне“. Италианският специалист подчерта, че любовта към играта е по-важна от победите, заявявайки, че „най-ценната стойност в тениса е детето да обича тениса повече от всичко друго“. Той отправи силно послание към родителите, като ги предупреди да не натоварват децата си с излишен натиск след загуби и да не превръщат резултатите в единствена цел.

Пистолези припомни надписа на централния корт „Уимбълдън“, вдъхновен от Киплинг: „Триумфът и провалът са двама самозванци – отнасяйте се с тях по един и същи начин“.

Той сравни тениса с айсберг, като отбеляза, че „това, което виждаме по телевизията, е само 10%, останалите 90% са под водата и там е истинската работа“. Говорейки за Яник Синер, той изказа мнение, че италианецът има потенциал да надмине постиженията на предишните поколения и дори да направи „следващата крачка в развитието на тениса“.

Пистолези обясни още, че колежанският тенис в САЩ вече не е „план Б“, а истинска възможност за развитие на младите, спортно и образователно. В заключение той подчерта, че пътят на спортиста е маратон, а не спринт, и че „процесът е много по-важен от мигновената победа“.

Цялото интервю с Пистолези гледайте във видеото.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Испания се класира за финала на Купа „Дейвис“ след победа над Германия

Испания се класира за финала на Купа „Дейвис“ след победа над Германия

  • 22 ное 2025 | 21:18
  • 1111
  • 0
Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на турнир в САЩ

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на турнир в САЩ

  • 22 ное 2025 | 20:35
  • 373
  • 0
Клаудио Пистолези започна тенис семинар в София

Клаудио Пистолези започна тенис семинар в София

  • 22 ное 2025 | 14:27
  • 872
  • 0
Росица Денчева спечели първа ITF титла на двойки в кариерата си

Росица Денчева спечели първа ITF титла на двойки в кариерата си

  • 22 ное 2025 | 08:33
  • 602
  • 1
Мусети обясни в какво Синер превъзхожда Алкарас

Мусети обясни в какво Синер превъзхожда Алкарас

  • 22 ное 2025 | 01:53
  • 2130
  • 0
Коболи спаси 7 мачбола и изпрати Италия на трети пореден финал за Купа „Дейвис“

Коболи спаси 7 мачбола и изпрати Италия на трети пореден финал за Купа „Дейвис“

  • 21 ное 2025 | 23:07
  • 2521
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

  • 23 ное 2025 | 12:45
  • 3321
  • 2
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 22142
  • 18
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 11129
  • 34
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 4115
  • 7
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 14844
  • 5