Клаудио Пистолези започна тенис семинар в София

  • 22 ное 2025 | 14:27
Клаудио Пистолези започна тенис семинар в София

На базата на Български национален WINBET тенис център започна семинар с един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение - Клаудио Пистолези. Събитието е организирано от Българска федерация по тенис, Италианската търговска камара в България и Трио консулт ООД.

Италианският специалист е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп и други големи шампиони. Като състезател е европейски шампион до 18 г. и победител в юношеския US Open. Пистолези е дългогодишен член на Съвета на играчите на АТР и на италианския отбор за Davis Cup. Основател на Глобалната Професионална Тенис Треньорска Асоциация(GPTCA), сертифицирана от АТП.

В рамките на два дни Клаудио Пистолези ще предаде опита на италианската система, която е най-успешна в последните години, като темата на семинара е "Пътища за развитие на юношите към професионалния тенис".

В програмата има специален панел за родители на млади състезатели, които искат да получат допълнителна информация за актуалните възможности за тренировки и обучение в системата на колежанския тенис в САЩ. Отделно от това Пистолези ще демонстрира практическо занимание за юноши (в събота) и за девойки (в неделя), които целят да покажат богатия опит на Клаудио в работата с професионалисти.

Семинарът се провежда под патронажа на председателя на Управителния съвет на БФ Тенис Стефан Цветков и на Председателя на Италианската търговска камара в България Алесандро Герето.

Утре Клаудио Пистолези ще се срещне с медиите в 12.30 часа на базата на Български национален WINBET в Борисовата градина.

