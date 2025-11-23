Световноизвестният Клаудио Пистолези проведе семинар в София

Клаудио Пистолези проведе семинар на Български национален WINBET тенис център. Италианецът запозна младите таланти с италианската система, която е най-успешна в последните години. Темата на семинара беше "Пътища за развитие на юношите към професионалния тенис".

Клаудио Пистолези, който е един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение, сподели спомени от голямата си победа над Матс Виландер в Монте Карло и други впечатляващи срещи от своята кариера. В заниманието на корта пък се включиха националките до 16 г. Елеонора Тонева и Александра Рангелова.

Вчера Клаудио Пистолези посети тенис клубовете в "Некст Джен" и "Виа Тенис Стар" в София.

Събитието беше организирано от Българска федерация по тенис, Италианската търговска камара в България и Трио консулт ООД.

Клаудио Пистолези е един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение.

Италианският специалист е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп и други големи шампиони. Като състезател е европейски шампион до 18 г. и победител в юношеския US Open. Пистолези е дългогодишен член на Съвета на играчите на АТР и на италианския отбор за Davis Cup. Основател на Глобалната Професионална Тенис Треньорска Асоциация(GPTCA), сертифицирана от АТР.

Семинарът се проведе под патронажа на Председателя на УС на БФТ Стефан Цветков и на Председателя на Италианската търговска камара в България Алесандро Герето.

Снимки: Владимир Иванов