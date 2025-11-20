От Реал Мадрид обявиха, че "Бернабеу" ще "отвори врати" за цялата планета в нов амбициозен проект

Стадионът на Реал Мадрид “Сантиаго Бернабеу” е едно от най-напредналите в технологично отношение съоръжения в света, но въпреки това от клуба не смятат да спират да надграждат. От “лос бланкос” обявиха ново изключително амбициозно партньорство, което трябва да направи още една крачка към бъдещето и да добави нови изживявания за феновете. Мадридчани вече обявиха официално партньорството си с технологичния гигант “Епъл”, за да изградят система от най-високо качество, която да пресъздава преживяване съвсем близо до реалността за феновете, които гледат мачовете у дома, но желаят да са на стадиона. Това ще стане чрез създаване на цялостна виртуална реалност в реално време.

“Това ще отбележи определят момент в историята на спорта, нещо, което не е правено досега. Стив Джобс бе съсредоточен върху създаването на необикновени продукти, а не върху финансовите резултати. Когато си съсредоточен върху съвършенството, останалото идва естествено. Реал Мадрид има един милиард фенове по света и нашият приоритет е да им дадем изживяването, което искат. Всеки фен, който идва на “Бернабеу”, трябва да чувства, че изживява нещо уникално, а технологията ще ни помогне да направим точно това. Преди много години казах, че интернет е създаден за Реал Мадрид. Казах го, защото знаеш, че той ще свърже нашите фенове един с друг и ще им позволи да ни следват от всяка точка на света. Тази визия стои и днес. Нашият проект е кръстен “Инфинити Бернабеу”. Това е нещо, върху което работим с “Епъл” от много години и е нещо като отваряне на вратите на “Бернабеу” за цялата планета, без ограничения. Всички ще се чувстват така все едно са тук,” обясни Флорентино Перес.

Снимки: Imago