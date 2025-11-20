Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. От Реал Мадрид обявиха, че "Бернабеу" ще "отвори врати" за цялата планета в нов амбициозен проект

От Реал Мадрид обявиха, че "Бернабеу" ще "отвори врати" за цялата планета в нов амбициозен проект

  • 20 ное 2025 | 12:33
  • 1378
  • 0
От Реал Мадрид обявиха, че "Бернабеу" ще "отвори врати" за цялата планета в нов амбициозен проект

Стадионът на Реал Мадрид “Сантиаго Бернабеу” е едно от най-напредналите в технологично отношение съоръжения в света, но въпреки това от клуба не смятат да спират да надграждат. От “лос бланкос” обявиха ново изключително амбициозно партньорство, което трябва да направи още една крачка към бъдещето и да добави нови изживявания за феновете. Мадридчани вече обявиха официално партньорството си с технологичния гигант “Епъл”, за да изградят система от най-високо качество, която да пресъздава преживяване съвсем близо до реалността за феновете, които гледат мачовете у дома, но желаят да са на стадиона. Това ще стане чрез създаване на цялостна виртуална реалност в реално време.

“Това ще отбележи определят момент в историята на спорта, нещо, което не е правено досега. Стив Джобс бе съсредоточен върху създаването на необикновени продукти, а не върху финансовите резултати. Когато си съсредоточен върху съвършенството, останалото идва естествено. Реал Мадрид има един милиард фенове по света и нашият приоритет е да им дадем изживяването, което искат. Всеки фен, който идва на “Бернабеу”, трябва да чувства, че изживява нещо уникално, а технологията ще ни помогне да направим точно това. Преди много години казах, че интернет е създаден за Реал Мадрид. Казах го, защото знаеш, че той ще свърже нашите фенове един с друг и ще им позволи да ни следват от всяка точка на света. Тази визия стои и днес. Нашият проект е кръстен “Инфинити Бернабеу”. Това е нещо, върху което работим с “Епъл” от много години и е нещо като отваряне на вратите на “Бернабеу” за цялата планета, без ограничения. Всички ще се чувстват така все едно са тук,” обясни Флорентино Перес.

Реал обяви официално диагнозата на Милитао, ясно е колко ще отсъства
Реал обяви официално диагнозата на Милитао, ясно е колко ще отсъства
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Първи гол на Неймар от три месеца доближи Сантос към спасението, лидерите в Бразилейро Betano продължиха с комедията от грешки

Първи гол на Неймар от три месеца доближи Сантос към спасението, лидерите в Бразилейро Betano продължиха с комедията от грешки

  • 20 ное 2025 | 07:39
  • 5010
  • 0
Германия, Австрия и Швейцария за първи път заедно на Мондиал този век

Германия, Австрия и Швейцария за първи път заедно на Мондиал този век

  • 20 ное 2025 | 06:04
  • 2874
  • 0
Емоционален Почетино изригна на пресконференция: Аз съм треньор, а не чистачка!

Емоционален Почетино изригна на пресконференция: Аз съм треньор, а не чистачка!

  • 20 ное 2025 | 05:22
  • 5048
  • 3
Бразилец, прехвърлил 40-е мисли за завръщане в Европа

Бразилец, прехвърлил 40-е мисли за завръщане в Европа

  • 20 ное 2025 | 03:43
  • 3913
  • 2
Артета се изказа ласкаво за Гуардиол

Артета се изказа ласкаво за Гуардиол

  • 20 ное 2025 | 03:21
  • 3591
  • 1
Президентът на ПСЖ: Смятам Хакими за един от най-добрите футболисти в света

Президентът на ПСЖ: Смятам Хакими за един от най-добрите футболисти в света

  • 20 ное 2025 | 02:45
  • 1918
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 13735
  • 19
Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”

Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”

  • 20 ное 2025 | 11:17
  • 4774
  • 2
Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

  • 20 ное 2025 | 10:30
  • 5846
  • 3
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 4379
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 27733
  • 39
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 11785
  • 1