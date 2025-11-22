Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

В неделя вечер Реал Мадрид гостува на Елче в първия си двубой след подновяването на клубния футбол. Това е мач от 13-тия кръг на Ла Лига, преди който столичани имаха аванс от три точки на върха. Феновете очакват по-силни игри на тима, защото в последните си два мача той не успя дори да вкара гол. Куриозното е, че заради стечение на обстоятелствата “белите” са в серия от шест поредни гостувания във всички турнири. Две от тях вече изминаха, но предстоят още четири. Ето какво коментира треньорът на Реал Чаби Алонсо по различни теми:

Как са националните играчи и как подхождате към мача с Елче?

Всички са добре, в добро настроение. Отиваме в Елче — новак е, но показва добро ниво, предстои ни труден двубой. Два часа и половина говорих с момчетата за идния двубой. Казах им кои сме, какво искаме и какво трябва да направим. После идва моментът да го покажем.

Започва нова серия от трудни срещи. Изглеждате по-резервиран…

Всичко си е същото, имаме желание да се справим с тези мачове в Ла Лига и Шампионската лига, които са важни. Имаме нужда от всички футболисти.

Дали критиките към вас и отбора са прекомерни?

Знаем къде се намираме, знаем изискванията. Приемаме всичко нормално, не му придаваме повече тежест.

Как е отборът физически?

Не оценявам момента от тази гледна точка. В много натоварен етап от календара сме — много двубои за малко дни, физическите показатели се подобряват… Трябва да свикнем с контузиите. Да видим дали при Милитао можем да ги намалим малко.

👊 Internationals back in training!

INSIDE TRAINING - RM Play — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 21, 2025

Толкова много мачове на чужд терен…

Публиката е срещу теб, но подготовката ни за всеки двубой е една и съща.

На Трент му липсваше още малко. Ще се върне ли Валверде?

Тази пауза ни помогна да вкараме Феде във форма. Той продължава да работи по това. Увеличават ни се опциите на тази позиция, тъй като и Милитао игра за Бразилия като краен бранител, а дори и Раул Асенсио може това…

Мбапе не е отправил нито удар към вратата в последните два мача. Липсват ли алтернативи?

Това са неща, свързани с целия отбор. Анализирали сме го. Трябва да търсим решения и при статичните положения… Головете ще се върнат, нямам никакви съмнения.

Тибо Куртоа е все така решаващ с намесите си

В последните си сезони, в толкова ключови моменти, той направи спасявания, които се помнят… Не е само чисто вратарските му качества, а начинът, по който излъчва увереност. Той е стълб в тима, иска да носи отговорност.

Завръщане на Рюдигер?

За утре – не. Но заради представянето и характера му е добре да го имаме на разположение.

Кое е по-важно — тактическият аспект или управлението на групата?

И двете са важни, предвид средата, в която се намираме. Трябва да сме силни психически и да имаме баланс — да не изпадаме в емоционални върхове и спадове след всеки мач, а да умеем да бъдем и по-меки, и по-строги.