Реал Мадрид има само една цел при гостуването си на Елче

Елче и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от 13-тия кръг на Ла Лига. Двубоят на "Мартинес Валеро" ще започне в 22:00 часа и ще бъде ръководен от Франсиско Хосе Ернандес. Кралският клуб не може да си позволи грешна стъпка, за да си върне преднината на върха в класирането пред Барселона.

Реал Мадрид е лидер в таблицата с 31 точки след 12 изиграни мача. "Белите" демонстрират впечатляваща офанзивна мощ с 26 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала само 10.



Елче се намира в средата на класирането с 15 точки. Домакините имат по-скромен голов баланс с 13 отбелязани и 14 допуснати попадения. За тях дори и равенство днес би се възприело като успех.

Елче показва колеблива форма в последните си пет мача с две равенства, две загуби и само една победа. Домакините завършиха наравно с Реал Сосиедад (1:1), а преди това претърпяха загуба от Барселона (1:3). Отборът постигна убедителна победа в Купата на краля срещу Лос Гарес (4:0). В предишните два мача Елче загуби от Еспаньол (0:1) и завърши наравно с Атлетик Билбао (0:0).



Реал Мадрид също показва смесени резултати с три победи, една загуба и едно равенство. Преди паузата за националните отбори "белият балет" завърши наравно с Райо Валекано (0:0), а преди това претърпя загуба от Ливърпул (0:1) в Шампионската лига. Мадридчани също така постигнаха убедителна победа срещу Валенсия (4:0), надвиха Барселона (2:1) и надделяха над Ювентус (1:0).

Елче ще трябва да се справя без полузащитника Хосан, който е контузен и няма да може да помогне на отбора в този важен мач. Звездата на тима Рафа Мир ще бъде ключов играч за домакините, като се очаква той да създаде най-много проблеми на защитата на Реал Мадрид.



Съставът на Чаби Алонсо е сериозно засегнат от контузии, като пет важни играчи отсъстват от състава. Защитниците Едер Милитао, Антонио Рюдигер и Даниел Карвахал, полузащитникът Орелиан Чуамени и младият талант Франко Мастантуоно няма да могат да помогнат на отбора. Въпреки тези отсъствия, Реал Мадрид разполага с впечатляващ състав, воден от звездата Килиан Мбапе, който се очаква да бъде основната заплаха за вратата на домакините.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 15 февруари 2023 г. в мач от Ла Лига, в който Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4:0. Преди това, на 19 октомври 2022 г., отново в шампионатна среща, Реал Мадрид победи Елче като гост с 3:0.



Историята на последните пет срещи между двата отбора показва ясно превъзходство на мадридчани с три победи и едно равенство, като единственият път, когато Елче успя да избегне загубата, беше на 23 януари 2022 г., когато двубоят завърши 2:2.

