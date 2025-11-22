В Ред Бул поеха вината за ранното отпадане на Цунода

Вторият пилот на Ред Бул Юки Цунода отпадна в първата част на квалификацията за Гран При на Лас Вегас, като от тима обясниха, че вината за това не е на пилота.
„За съжаление, допуснахме грешка с Юки, вината е наша – заяви шефът на Ред Бул Лоран Мекис. – Ние допуснахме голяма грешка с налягането в гумите му и това не му даде шанс за по-добро сцепление на мократа писта. Вината за това е наша.
„Такива неща не би трябвало да се случват, но се случват, затова ще работим по-здраво, за да оправим това и със сигурност ще му се извиним.“
Цунода остана едва 19-и в квалификацията, а другият пилот на Ред Бул Макс Верстапен се пребори за място на първа редица.
Снимки: Gettyimages