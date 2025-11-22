Популярни
Септември (U17) 5:0 Славия (U17)
Глоба за Алпин след квалификацията в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 09:44
  • 492
  • 0

Отборът на Алпин беше глобен с 5000 евро от стюардите на Гран При на Лас Вегас след квалификацията в Града на греха заради процедурно нарушение, свързано с гумите на Франко Колапинто.

Причината за паричната санкция е фактът, че от френския тим не са регистрирали електронно връщането на гумите, които техният пилот е използва по-рано през уикенда. Физически гумите са били върнати на Пирели, но от Алпин не са отбелязали това в електронната система на ФИА, което е нарушение на правилника и затова стюардите налагат глобата.

Снимки: Gettyimages

