Септември (U17) 4:0 Славия (U17)
Стана ясно защо Локомотив (София) "замрази" Мартин Величков

  • 22 ное 2025 | 09:19
  • 1270
  • 2

Локомотив (София) „замрази“ вратаря Мартин Величков. В момента 26-годишният страж е със статут на резерва, а причината е, че отказва да подпише нов договор с клуба, съобщава „Тема Спорт“. Контрактът на играча изтича през лятото и след Нова година той ще може свободно да преговаря с друг отбор. Нежеланието на Величков да сложи подписа си под ново споразумение със столичните железничари е неосъществен трансфер. През септември в „Надежда“ е пристигнала оферта от клуб от чужбина, но “червено-черните” не са пожелали да продадат вратаря, тъй като Станислав Генчев е щял да остане само с един играч под рамката – Александър Любенов. Стражът е останал разочарован от това решение и това е породило отказа му да подпише нов договор с клуба.

Величков за последно пази на 28 октомври в 1/16-финала за Купата на България срещу третодивизионния Рилски спортист (3:2). В efbet Лига обаче не е заставал под рамката от началото на миналия месец. Тогава 26-годишният вратар пази при загубата с 0:2 от Славия на „Овча купел“. Статистиката му от началото на сезона е – 10 мача и 4 сухи мрежи. След това Мартин бе пратен на пейката за сметка на Александър Любенов и в четири поредни двубоя юношата на Левски брани железничарската врата. 30-годишният страж ще изведе тима с капитанската лента и срещу Черно море на „Тича“ днес.

Величков пристигна в „Надежда“ през лятото като свободен агент. През миналия сезон той изигра солидни мачове за Спартак (Варна) и това хвана окото на редица клубове от елита. В крайна сметка стражът избра Локомотив и стартира силно кампанията, но неосъщественият трансфер в чужбина и нежеланието да подпише нов договор за момента „замразяват“ изявите му под рамката. Не е изключено “червено-черните” да се опитат да го продадат през зимата, макар и за по-скромна сума. В клуба все пак се надяват, че вратарят ще промени решението си и ще сложи подписа си под нов контракт.

