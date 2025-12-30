Популярни
Гигант (Съединение) е готов с програмата за зимната подготовка

  • 30 дек 2025 | 11:50
Гигант (Съединение) е готов с програмата за зимната подготовка

Гигант (Съединение) стартира зимна подготовка на 7 януари. Тогава новият старши треньор Георги Мечечиев събира отбора за първа тренировка за новата 2026 година.

На този етап са договорени 4 контроли, като първата е срещу Спартак (Пловдив). Следват проверки срещу Оборище (Панагюрище), Димитровград и Атлетик (Куклен).

Пролетният дял от сезона в Югоизточната Трета лига стартира на 14 февруари, като първият двубой на Гигант е гостуване на дубъла на Локомотив (Пловдив) на 15 февруари (неделя).

ПРОГРАМА

  • 7 януари, Старт на подготовката

  • 17 януари, Гигант – Спартак (Пловдив)

  • 24 януари, Гигант – Оборище (Панагюрище)

  • 31 януари, Гигант – Димитровград

  • 7 февруари, Гигант – Атлетик (Куклен)

