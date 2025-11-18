Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

Новото попълнение на Локомотив (София) Джордан Айб даде подробно интервю за Sportal.bg след трансфера си при "железничарите". Бившият футболист на Ливърпул и Борнемут пристигна в „Надежда“ с договор до 2027 година и сподели пред нашата медия първите си впечатления от клуба, столицата и опита да върне кариерата си в правилния път.

Добре дошъл в България и на стадион „Локомотив“. Как се чувстваш през първите дни и как върви адаптацията?

„Според мен се адаптирам добре, въпреки че са минали само девет дни. Отборът, директорите, мениджърът, целият персонал ме приеха отлично. Трудно е, защото не разбирам езика, но усещам, че това място може да стане мой дом. Вярвам, че можем да постигнем страхотни неща.“

Какво те убеди да дойдеш в България? Видяхме и промо видеото ти с Дерек Асамоа.

„Запознах се с Дерек преди пет-шест месеца. Играхме заедно на благотворително събитие и той ми разказа за кариерата си, а познаваше и моята. Каза ми, че е прекарал чудесно в Локо, че се е представил на високо ниво и това му е донесло добър трансфер. Той беше убеден, че тук има отлична възможност за мен. Играл съм футбол много години и исках отново да изляза извън Англия. Почувствах, че това е правилният момент да се върна към най-доброто от себе си. Говорих с Дерек, разговарях и с мениджъра, видях историята на клуба и европейските му участия — това са причините да дойда тук.“

Как се чувстваш физически? Кога очакваш да се включиш?

„Чувствам се добре. Има още работа, но идва зимната пауза и ще имам няколко седмици за интензивни тренировки, на терена и във фитнеса. Има още няколко мача до края на годината, но ще бъде трудно да участвам, докато не излязат документите ми. Най-важното е, че се чувствам готов.“

Виза забавя дебюта на Джордан Айб за Локо (София)

Да те върна назад към Ливърпул — какво се промени между периода с Юрген Клоп и сегашния тим на Арне Слот?

„Ливърпул е страхотен отбор и днес. При Клоп интензитетът беше огромен. Той беше като баща за всички ни — караше ни да се чувстваме така, сякаш играем с 12 души. Тази връзка с всеки футболист ни даваше сила в последните минути, когато си на лимита. Той е велик мениджър, видяхме го и в Дортмунд. Работата му в Ливърпул му се отплати с титлата във Висшата лига и Шампионска лига. Правеше невероятни неща.“

Твоето послание към българските фенове и зрителите на Sportal.bg?

„Дойдох с амбиция. Когато сме на терена, искам да носим удоволствие от футбола. От мен могат да очакват емоции, индивидуални акции, надиграване. Надявам се да дойдат и голове и асистенции — знам, че отборът минава през трудности. Но има страхотни футболисти в съблекалнята и можем да обърнем сезона. Ако се сработим добре, няма кой да ни спре.“